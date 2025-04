Mostra dei piccoli alunni. Il ricavato alla casa di riposo

La scuola dell’infanzia Don Zeno di Fombio, che fa parte dell’istituto comprensivo di Codogno (diretto dalla preside Cecilia Cugini), ha reso Ciceroni per un giorno i suoi piccoli alunni. E lo ha fatto con una mostra a scopo benefico. Il ricavato, 428 euro, andrà a favorire la Fondazione opere pie di Codogno dove, ormai, i piccoli alunni sono di casa. L’evento, proposto dal 12 al 13 aprile, è stato ospitato dal castello Douglas Scotti di Fombio. La mostra si intitolava “Le età dell’ arte... l’ arte non ha età“ ed è stata organizzata proprio dalla scuola. Con un occhio di riguardo agli anziani, di cui si è parlato, in un incontro divulgativo. Momento gestito dagli specialisti della residenza sanitaria assistenziale Opere Pie, nato per incoraggiare uno stile di vita sano e un invecchiamento attivo. Le visite guidate dai bambini hanno attirato moltissimi visitatori. E per l’occasione, è stato anche allestito uno spazio gioco. "La mostra – spiegano le insegnanti, con la responsabile del progetto docente Viviana Ventura Ferrari – presentava l’ esito del percorso annuale sull’arte della scuola dell’infanzia Don Zeno di Fombio, sommato al risultato dei laboratori artistici e occupazionali degli alunni, svolti con gli ospiti della Fondazione Opere Pie e del centro diurno integrato. Nella sala “Artisti in erba“ sono stati esposti elaborati in vendita e il ricavato delle vendite è devoluto alla Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno." P.A.