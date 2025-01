Il Lodigiano piange monsignor Peppino Bertoglio

Lodi, 5 gennaio 2025 - Commozione a Lodi e in buona parte della provincia per la morte di monsignor Peppino Bertoglio. I funerali saranno celebrati martedì, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Graffignana. Sarà l’occasione per salutare il sacerdote con un’ultima preghiera. “Lo affidiamo alla misericordia del Padre, con commossa gratitudine per la sua appassionata e gioiosa dedizione al ministero sacerdotale nella Chiesa laudense” ha reso noto la Diocesi. Nato il 10 aprile 1937, ordinato sacerdote il 27 maggio 1961, monsignor Bertoglio è deceduto a 87 anni. Viene ricordato da tutti, nell’intero Lodigiano, con sincero affetto.

L’impegno

Sono tanti gli incarichi che hanno visto impegnato il monsignore. È stato vicario parrocchiale a Cavacurta, dal 1961 al 1962, vice direttore della casa della gioventù di Lodi dal 1962 al 1966, assistente dell’Agesci dal 1962 al 1969, vicario parrocchiale all’Ausiliatrice di Lodi dal 1966 al 1969, vice rettore del Collegio vescovile dal gennaio 1969 e quindi pro rettore del Collegio dal settembre 1973 all’agosto 1983. Una importante guida, quindi, anche per i giovani. Ma il monsignore lo si ricorda anche per essere stato parroco di Galgagnano dal 1979 al 1982, collaboratore pastorale all’Addolorata di Lodi dall’ottobre 1979 al 1982, parroco di Guardamiglio dal 1983 al 1993, amministratore parrocchiale di Valloria dal 1986 al 1988.

Un sacerdote tifoso

Monsignor Bertoglio era solito seguire, spesso direttamente dal campo, come guida spirituale, ma anche da grande tifoso, i giocatori del Fanfulla calcio. Era una vera e propria istituzione tra i giovani. E’ stato, diversi anni, parroco del quartiere San Bernardo e precisamente dal luglio 1993 all’agosto 2014.