Monitor in dono alla Pediatria: "Saranno utili"

Un orso allegro, vari regali per bambini e adulti, due nuovi monitor di ultima generazione e molte risate. Ieri mattina nel reparto pediatrico dell’Ospedale Maggiore di Lodi, l’Associazione Sara Angela Boffi ha portato un po’ di allegria tra le stanze donando gli acquisti fatti grazie agli incassi del “Gran galà della risata”, spettacolo con comici andato in scena sabato 2 dicembre all’auditorium Bpl. "I due monitor – ha spiegato Roberta Giacchero, direttrice dell’unità operativa complessa di Pediatria e Dipartimento materno infantile – servono per tenere sotto controllo i parametri vitali dei pazienti. Sono modelli di grande precisione e rapidità, fattore quest’ultimo molto importante per la Pediatria visto che i bambini faticano nello stare attaccati per lungo tempo ad un macchinario e, fortunatamente, vogliono muoversi. Uno dei due monitor rimarrà qui nel reparto, l’altro andrà nel Pronto soccorso pediatrico".

"Non possiamo che ringraziare, con questi macchinari si liberano i bambini da situazioni di stress – ha aggiunto Salvatore Gioia, direttore generale dell’Asst – e rappresentano un riconoscimento alle persone che qui lavorano". Paolino Boffi, cabarettista lodigiano e papà di Sara (la bimba di cinque anni morta per una malattia nell’agosto del 2022 cui è stata dedicata l’associazione) ha ringraziato "gli amici artisti che si sono resi disponibili per lo show in auditorium e tutti gli spettatori". "Insieme ai monitor – ha rimarcato – abbiamo dato dei giocattoli per i bambini più piccoli ed abbiamo pensato a dei buoni per acquisti on-line per i più grandicelli". Alla consegna dei regali molti bambini sorridevano per la sorpresa, e per l’orso che consegnava i doni. Qualche bimbo più piccolo che si è anche spaventato alla sua vista. Luca Pacchiarini