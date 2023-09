Mezzi sfrecciano per le strade del centro ed è protesta. L’amministrazione vuole collocare dossi anti-velocità

Non si placano le proteste di alcuni residenti che lamentano il transito di mezzi di ogni genere lungo le arterie principali, soprattutto lungo la centralissima via Pallavicino, a velocità sostenute. Alcuni giorni fa era emersa la problematica relativa ai mezzi agricoli e poi i carabinieri avevano effettuato un controllo straordinario sulle strade della Bassa proprio per cercare di arginare il fenomeno. Ora la pressione dei cittadini si fa costante e diversi di loro chiedono almeno un autovelox che funga da deterrente. L’amministrazione comunale fa sapere che i tratti di strada sono di fatto di competenza provinciale e per il posizionamento di qualsiasi impianto per tenere sotto controllo la velocità occorre la preventiva autorizzazione dell’ente sovracomunale. Per un dosso vicino alla farmacia è già arrivato l’ok mentre per la richiesta di uno in viale Italia il comune è ancora in attesa.