Mezzi per le tute gialle. Pioggia di fondi dalla Regione

Sette Comuni finanziati, 9 ammessi in attesa di finanziamento, 302mila euro di fondi. È il bilancio dell’impegno di Regione Lombardia nei confronti dei gruppi di protezione civile del Lodigiano, per implementare e migliorare i mezzi di soccorso a disposizione. Le emergenze dovute al maltempo, ad esempio, anche nel territorio non si contano più e Regione vuole quindi che i vari gruppi di protezione civile si facciano trovare pronti per intervenire. I comuni finanziati sono: Somaglia, Maleo, San Martino in Strada, Caselle Landi, Salerano sul Lambro, Codogno e Caselle Lurani – per un totale di 302.460,35 euro. Le domande dei Comuni di Graffignana, Casaletto Lodigiano, Cavenago d’Adda, Livraga, Lodi, Mulazzano, Turano Lodigiano, Casalpusterlengo, Borgo San Giovanni, Bertonico e Lodi Vecchio, invece, sono state ammesse ma non finanziate per esaurimento fondi. "Si tratta di un supporto importante, da parte della Regione, a donne e uomini della protezione civile, sempre in prima linea, che meritano di operare con strumenti e mezzi sempre più efficienti" commenta la consigliera regionale Patrizia Baffi di Codogno, di Fratelli d’Italia. P.A.