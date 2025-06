Mese dell’orgoglio nel vivo. Musica e dibattiti sui libri. Gran finale con la parata

Piazza della Vittoria si tinge di arcobaleno in occasione del “Pride Month”, il mese dell’orgoglio che, avviato il 7 giugno e destinato a protrarsi fino al 5 luglio, alterna eventi di cultura canonica a momenti di svago, in un calendario fitto, tra presentazioni di libri, spettacoli teatrali e appuntamenti musicali, fino alla consueta Pride Parade (alla sua terza edizione), l’ultima della lunga serie di iniziative messe in campo per l’occasione da Lodi Arcobaleno, associazione organizzatrice dell’evento assieme a Rumoross?, adelante!, Psicopolis, Centro Noesi, SNOQ Lodi, Arcigay Cremona, Progetto Pretesto, Cgil Lodi, Antifa, Argine, Lo Sguardo Di Giulia e Libreria Sommaruga, che ospiterà le presentazioni dei libri in previsione. Sono infatti numerose le realtà coinvolte nel Pride Month. "Vogliamo costruire una rete attiva su più livelli – spiega Umberto Gesi di Lodi Arcobaleno – anche dal punto di vista etico". Per le diverse iniziative, gli organizzatori hanno infatti trovato il sostegno dei piccoli esercenti e dei piccoli commercianti, così da evitare "finanziamenti a cascata, principali punti negativi di tutte le altre parate – sottolinea Gesi -. Il valore del pride è di rivendicazione di diritti civili e di appropriazione dello spazio pubblico, spesso scambiato per un corteo di musica pop e lustrini".

Oggi si terrà la presentazione del libro “La voce delle donne. Pioniere e ispiratrici del giornalismo italiano“. Seguirà il 13 giugno l’esibizione in Piazza Broletto del primo coro Lgbt milanese, “Checcoro“. Sulla scia teatrale e musicale, si terrà il 17 giungo lo spettacolo “Maschi“. Due presentazioni letterarie in coda alle 18.30 del 19 e 20 giugno per i libri “Omosessualità in divisa“ e “Di me non sai“. La prima parte del Pride Month si concluderà nel mese di giugno con due eventi ludici e musicali al centro dei quali ci sarà il mondo Drag. Il 24 giugno si terrà infatti “Trucco Drag con Gabri“, dove l’interprete si cimenterà in uno spettacolo performativo tra make-up, musica e danza. Il 27 giugno, invece, un aperitivo con karaoke sarà ospitato al Circolo Arco Ghezzi. Il Pride Month riprenderà il primo luglio con la presentazione del libro “Brutale“, tanto discusso. Seguirà il giorno seguente la serata “Queer-quiz e lotteria“ a “Puro e Bio“, in via Acquedotto. Il Pride Lodigiano culminerà il 5 luglio nella Parata Arcobaleno, che partirà alle 16 da Piazza della Vittoria, fino a raggiungere ai Giardini di Piazza Zaninelli, dove ad attendere il corteo ci saranno i collettivi Drag Attack di Piacenza e il Collettivo cittadino Dj Vinile.