Meritevoli carriere nell’Arma. Due Medaglie Mauriziane ai vertici di Crema e Pandino

Il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Paolo Sambataro ha consegnato al luogotenente Carlo Selvaggi, comandante della Stazione di Crema, e al luogotenente Gerardo Giordano, comandante della Stazione di Pandino, la Medaglia Mauriziana concessa, con decreto del presidente della Repubblica e su proposta del ministro della Difesa, a ufficiali e marescialli che abbiano raggiunto i cinquant’anni di meritevole carriera militare (loro in verità ne hanno maturati 40 effettivi, ma ogni quattro anni di servizio l’Arma ne regalava uno per coloro che avevano iniziato ai loro tempi).

Il luogotenente Selvaggi ha 59 anni, è originario di San Marco Argentano (Cs), è sposato e ha due figli. Si è arruolato nel 1987 frequentando la Scuola allievi carabinieri di Benevento ed è poi stato destinato prima alla Stazione carabinieri di Oriolo Calabro (Cs) e poi a quella di Gravina di Puglia (Ba). Nel 1999 ha assunto il comando della Stazione di Sant’Angelo Limosano (Cb), che ha guidato fino al 2002 quando è giunto a Crema. Qui per 14 anni ha prestato servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, prima come capo equipaggio del Radiomobile e poi addetto all’Aliquota Operativa per assumere nel 2016 il comando della Stazione.

Nato a Pellezzano (Sa) 57 anni fa, sposato e padre di due figlie, il luogotenente Gerardo Giordano si è arruolato nel 1988 e, dopo la Scuola allievi di Benevento, è stato destinato al Comando Stazione di Latina Borgo Podgora (Lt). Nel 2008 è giunto a Pandino come addetto della Stazione per prenderne il comando dopo un anno.

Pier Giorgio Ruggeri