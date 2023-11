Merce avariata. Locali chiusi multe e denunce

Due locali multati per 15mila euro ciascuno per gravi violazioni. Il primo è una pizzeria e il secondo è un bar. Venerdì, nei controlli nella pizzeria i Nas hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie, denunciando e multando il titolare del locale. I carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro hanno accertato gravi violazioni in materia di sicurezza, la mancanza del documento di valutazione dei rischi e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza senza la prescritta autorizzazione. Tutto questo ha portato alla denuncia del titolare. Le multe ammontano complessivamente a oltre 15mila euro e il locale è stato chiuso fin tanto che le multe non saranno pagate. Il secondo esercizio controllato è un bar. Qui i Nas ha accertato l’assenza dei precursori per l’alcolemia e l’assenza di corsi di formazione dei dipendenti. Invece, i carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro hanno denunciato il titolare del locale avendo accertato la mancanza del documento di valutazione dei rischi. Tutto questo ha comportato l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale e altre violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Le multe comminate ammontano a circa 15mila euro.