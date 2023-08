Lodi, maxi sequestro di bigiotteria al mercato: multa a un ambulante

Lodi, 2 agosto 2023 – Vende al mercato prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale, scattano sequestro e maxi sanzione. La Guardia di finanza ha controllato gli ambulanti del mercato settimanale di Lodi.

E individuato, in un banco, oltre 17.200 articoli di bigiotteria non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Erano gingilli destinati alla vendita e avrebbero fruttato circa 10mila euro di guadagno.

Il blitz è scattato nel corso della costante attività di controllo economico del territorio per la prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti in materia di sicurezza dei prodotti e connesse violazioni del Codice del Consumo.

Sabato i militari di Lodi hanno ispezionato un banco posizionato in piazza Mercato, il cui titolare aveva esposto al pubblico, per la vendita, vari accessori e prodotti per la persona. In tutto sono stati trovati 17.291 articoli di bigiotteria che, per i finanzieri, non sarebbero sicuri, costituiti prevalentemente da orecchini, collane, spille, piercing, anelli e bracciali. Tali prodotti, infatti, sono risultati non rispondenti ai dettami previsti dal Codice del Consumo, poiché sprovvisti delle informazioni minime identificative che devono essere presenti, in modo visibile e leggibile, sulle confezioni o sulle etichette (quali il produttore o l’importatore, il Paese di origine, la natura dei materiali impiegati per la realizzazione e le indicazioni in lingua italiana).

La presenza di tali informazioni, obbligatorie per la commercializzazione sul territorio nazionale, garantisce al consumatore la necessaria conoscenza in merito al bene che sta acquistando e soprattutto, la sicurezza per la salute nell’utilizzo del prodotto. Al termine del controllo, i 17.291 articoli di bigiotteria, di valore commerciale complessivo pari a circa 10mila euro, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e all’esercizio ambulante ispezionato, segnalato alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Per lui sarà stabilita una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 1.032 ad un massimo di 103.292 euro.