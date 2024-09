Mensa alle medie, anche d’asporto

Merenda a metà mattina per gli studenti pure quando ci sarà metà giornata e possibile pasto per le medie, anche da consumare a casa, su richiesta. I numeri dei servizi scolastici di Codogno sono in crescita. Lo spiega l’assessore all’istruzione Silvia Salamina (nella foto): "Le famiglie si appoggiano sempre di più ai servizi e noi, tramite l’ufficio istruzione, cerchiamo di sostenerle". "La mensa inizierà il primo giorno in cui la scuola sarà a tempo pieno, ma già dall’inizio della scuola dell’infanzia sarà somministrata la merenda di metà mattina, anche se i bambini usciranno in anticipo – garantisce quindi l’assessore –. Continuerà la proposta del pasto per la scuola secondaria di primo grado, così che ogni studente possa consumare un pasto nella mensa del plesso Anna Vertua Gentile, al termine delle lezioni, o chiedere il trasportato per consumarlo a casa. I numeri dei pasti forniti sono stati alti nel precedente anno scolastico (quasi 1.200), a testimoniare che il servizio ha riscontrato una necessità per le famiglie e si prevedono aumenti". Anche lo scuolabus per l’infanzia inizia fin dal primo giorno. Per gli alunni con disabilità, sarà garantito il trasporto gratuito dal primo giorno. "L’assistenza educativa scolastica agli alunni con certificazione legge 104 sarà assicurata a 81 ragazzini (14 infanzia, 42 primaria e 25 medie) oltre a 23 studenti delle superiori. Invece il pre scuola, previsto dalle 7.45 , partirà dal primo giorno nei plessi infanzia Resistenza e San Biagio, primaria San Biagio e Gentile, con 95 iscritti". P.A.