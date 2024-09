Memorial Perletti: quinta edizione ricca di novità

Grandi novità per il 5° Memorial Luigi Perletti, pedalata benefica in programma il 5 ottobre, in ricordo dello storico presidente della sezione locale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. Da quest’anno la kermesse è dedicata anche ad Angela Perletti (figlia di Luigi), venuta a mancare lo scorso inverno, aggiunta fatta su proposta del fratello Alessandro Perletti, attivo nell’organizzazione dell’evento. Prevocicli, Rio Bike e Acsi Settore Ciclismo sono gli organizzatori, a cui si aggiunge l’apporto di Angelo Foroni. Insieme hanno preparato due percorsi distinti: il primo di 50 chilometri e adatto a tutti, sarà organizzato con un gruppo omogeneo che partirà dalla Faustina, in via Piermarini (ritrovo alle 8 e partenza alle 9). Si passerà poi sotto il municipio per arrivare all’Adda e continuare verso il Cremasco raggiungendo il canale Vacchelli, da qui si ritornerà alla Faustina. Il secondo percorso di 100 chilometri, stessa ora e luogo di partenza, prevede invece che, arrivati al fiume, ci si diriga verso Caravaggio, per poi, una volta arrivati là, tornare alla Faustina. In questo caso ogni ciclista andrà alla velocità che preferisce. Ai partecipanti della 100 chilometri è consigliata l’iscrizione anticipata, sui social di Prevocicli, perché verrà fornita una traccia GPX (un file che contiene informazioni relative al percorso); per i 50 chilometri è possibile iscriversi la mattina del 5 ottobre in loco. Per entrambi i percorsi è obbligatorio il casco. L’iscrizione ha un costo di 10 euro, i soldi raccolti verranno devoluti all’associazione Sara Angela Boffi, che promuove importanti progetti destinati ai bambini pazienti oncologici, e all’associazione Aira, impegnata sul fronte delle malattie reumatiche. Possibile anche noleggiare bici elettriche di Prevocicli, al numero 3208021544: anche i soldi ricavati da questi noleggi finiranno in beneficenza. Fino al 5 ottobre si potrà infine donare direttamente al negozio Prevocili. L.P.