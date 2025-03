Medie Ognissanti e Zoncada. Sono quarantacinque le criticità

Ben quarantacinque segnalazioni di criticità all’interno dei due plessi delle scuole medie Ognissanti e Zoncada sono state messe nero su bianco durante il sopralluogo di alcuni giorni fa effettuato da un pool formato da funzionari, tecnici, amministratori comunali e dirigenza scolastica. Un lungo elenco frutto di un tour tra i plessi che proseguirà nei prossimi giorni, toccando man mano tutti gli altri istituti scolastici cittadini, a partire dalla materna Rapelli e dall’elementare Anna Vertua Gentile già dalla settimana prossima. "È la prima volta che un elenco dettagliato e preciso viene stilato e messo agli atti – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Luigi Mori che ha condiviso il papello con il resto della Giunta – è un lavoro importante che serve a noi dell’esecutivo e agli uffici per capire le priorità, le necessità e soprattutto i costi eventualmente da sostenere". Nell’elenco emerge una svariata tipologia di richieste: dalle valvole di termosifoni staccate, alle infiltrazioni, dagli scarichi ostruiti, alle cassette dei water rotti, dalle porte divelte alle tapparelle da aggiustare, dai copriwater mancanti alle plafoniere rotte senza poi considerare la pulizia dei pluviali o la sporcizia in alcuni punti da rimuovere. Mancanze e deficit derivati dalla scarsa cura da parte dei piccoli fruitori, da naturale obsolescenza ma anche, in alcuni casi, da piccoli atti di vandalismo.

In totale sono 24 le osservazioni emerse per l’Ognissanti e 21 per la Zoncada e e il focus ha interessato sia i due plessi sia le rispettive palestre. "Alcune cose le metteremo in programma direttamente con spese in economia – spiega Mori – per altre, a seconda anche dell’urgenza, sarà stilato un preventivo per poter intervenire con efficacia e puntualità".

M.B.