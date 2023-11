Medico di base ora “effettivo“, i pazienti devono sceglierlo di nuovo

Dopo il medico Ivano Perazzoli, diventato effettivo, a San Rocco al Porto, a novembre, dal 1 dicembre lo diventerà anche il medico di medicina generale Alberto Corsetti. Lo specializzando ha deciso di mantenere il numero massimo di 1.600 assistiti ma, per legge, diventando di ruolo, la sua lista di pazienti si azzererà e tutti dovranno ripresentare la richiesta di assistenza. Dopo che, il 20 novembre, l’Asst di Lodi ha gestito con successo, su richiesta del Comune e per una mattina, l’ambulatorio in piazza, nell’ex tesoreria, per permettere, a chi non aveva un medico, di scegliere Perazzoli, la prassi si ripeterà. Il 20 novembre, con l’ufficio temporaneo, sono rimaste ancora senza medico solo 120 persone circa di San Rocco. Ora gli interessati, oltre che i pazienti abituali di Corsetti, potranno farsi avanti per cercare di riaverlo. "Dal primo dicembre ad esaurimento posti, si potrà accedere allo sportello sanrocchino dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Per maggior comfort, la protezione civile garantirà assistenza all’esterno" dice il sindaco Matteo Delfini. P.A.