Medici e infermieri dopo la pandemia. Il "grazie" per il supporto è in musica

Al teatro Alle Vigne di Lodi, andrà in scena sabato “Il Potere di Adesso“, spettacolo teatrale organizzato dall’accademia Il Ramo, i cui partecipanti sono medici e infermieri di vari ospedali del Lodigiano. Un momento in cui i dipendenti dell’Asst vogliono dire grazie ai cittadini per il supporto durante la pandemia. Lo spettacolo si caratterizza per un’eterogeneità di forme artistiche: "Si avrà musica, danza, balletto, recitazione e canto", ha spiegato Sabrina Pedrazzini, del Ramo, che ha lavorato alla regia e alle coreografie dello spettacolo. "I dipendenti hanno avuto una forte voglia di mettersi in gioco - ha aggiunto - dimostrando delle capacità che mi hanno stupito. Lo spettacolo è cresciuto con loro e i loro sentimenti, pensieri e ricordi della pandemia. La prima parte sarà in bianco e nero, poi un momento con la band, che si è creata apposta, e continuerà con altro. Il titolo ricorda come da ora possiamo partire dallo stare insieme e scoprirsi dopo quello che fu la pandemia".

Lo spettacolo sarà gratuito fino a esaurimento posti, a finanziare l’iniziativa la Fondazione Banca popolare di Lodi, la Bcc Lodi e il Comune.

"Dovremmo essere noi cittadini a ringraziare voi per l’incredibile lavoro svolto durante la pandemia - ha detto l’assessore alla cultura Francesco Milanesi - invece qui siete voi a ringraziare noi: è un gesto di grande forza e nobiltà". Il presidente della Fondazione Bpl, Guido Duccio Castellotti, racconta del progetto: "Abbiamo accettato di sostenerlo subito, crediamo nel pensare che dietro ogni camice ci sia una persona, e questo spettacolo permette di esprimersi, ma garantisce anche una conoscenza reciproca che difficilmente si crea al lavoro".

Lo spettacolo sarà registrato e pubblicato sul canale YouTube della Asst, così da garantire la visione a tutti. "Porto i ringraziamenti per l’iniziativa, siamo molto curiosi di veder esibire i nostri dipendenti - afferma il neo-direttore della Asst di Lodi, Andrea Pellegrini-: vedere il personale in una veste nuova, dopo un periodo online o con solo la mascherina, dove anzi si fa fatica a riconoscersi senza, sarà sicuramente curioso".

