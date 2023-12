Maxi disegni natalizi coi trattori schierati. Adesione da record

Disegni natalizi giganti realizzati disponendo in modo opportuno mezzi agricoli, quest’anno gli agricoltori partecipanti raddoppiano. L’idea parte da Daniele Rancati di Santo Stefano Lodigiano e Alberto Rossi di Meleti, un agricoltore imprenditore e un dipendente di un’azienda agricola. Due appassionati che ci hanno lavorato con un gruppo di amici (Paolo, Laura, Cinzia, Ivan, Ornella). Nel 2022, con l’intervento di 75 mezzi agricoli da tutto il circondario, era stato creato un gigantesco albero di Natale, le cui luci erano i lampeggianti intermittenti dei mezzi. Uno spettacolo filmato con i droni nell’area retrostante l’agriturismo Isolone di San Rocco al Porto. Anche quest’anno i titolari hanno messo gentilmente a disposizione gli spazi, ma il risultato sarà ancora migliore, dato che arriveranno ben 130 mezzi agricoli. L’appuntamento sarà per il 23 dicembre alle 16 e a seguire, con il buio, inizieranno lo spettacolo e le riprese dall’alto. A seguire, per chi interverrà col trattore, ci sarà una apericena omaggio all’agriturismo Isolone di San Rocco al Porto. P.A.