Mancato rispetto di norme igieniche. Sigilli a una pasticceria

TAVAZZANO CON VILLAVESCO (Lodi)Grossi guai, nella mattinata di ieri, per il titolare di un bar pasticceria di Tavazzano con Villavesco che si è visto sospendere momentaneamente l’attività. Dopo aver ricevuto la segnalazione, da alcuni cittadini, in merito al presunto mancato rispetto di norme igieniche da parte dell’esercizio commerciale, che si trova nella zona di via Nassirya, gli agenti dell’Unione di polizia locale nord Lodigiano, tra cui alcuni specializzati nel settore commerciale e lo stesso comandante Costantino Gemelli, hanno attivato le verifiche del caso. E il controllo è stato svolto insieme ai tecnici dell’Agenzia di tutela della salute, competente in materia.

Gli agenti, da tempo, controllano le attività commerciali del territorio, anche in materia di igiene. In passato, però, non risulta che il negozio abbia mai avuto problemi. Durante le verifiche, quindi, secondo quanto spiegato dal Comando, "sono state riscontrate violazioni su norme di igiene alimentari". Di conseguenza l’attività è stata chiusa per una settimana. Con obbligo di attivarsi, in questo lasso di tempo, per ottemperare alle prescrizioni ricevute. Una volta che tutto tornerà a rispettare le indicazioni di Legge, l’attività potrà riprendere regolarmente. I tecnici di Ats, nella mattinata, sono rimasti sul posto a lungo, con la polizia locale, per analisi, campionamento e ispezione di ciò che è presente nel locale. Prenderanno il via accertamenti anche sulla regolarità delle strutture, le occupazioni di suolo pubblico etc. Nel locale c’è infatti un dehors e ci sono anche alcuni tavolini all’interno. E i controlli di questo genere proseguiranno anche nelle altre attività del territorio di competenza dell’Unione.

Red.Cro.