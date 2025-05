Maltrattamenti in famiglia. Arrestato un condannato

Un cinquantaduenne condannato dal tribunale di Lodi a scontare quattro anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia è stato arrestato dalla polizia stradale del distaccamento di Acqui Terme (Alessandria). L’uomo è stato individuato la sera del 3 maggio a Gamalero (Alessandria) nel corso di un servizio di vigilanza stradale, ma la notizia è stata resa nota solo ieri. Stava viaggiando su un’auto, con targa straniera, che aveva attirato l’attenzione degli agenti per una manovra azzardata. Al momento del controllo ha tentato di eludere gli accertamenti sfruttando il fatto di avere un doppio nome e un doppio cognome, ma una verifica sulla banca dati delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta del provvedimento dell’autorità giudiziaria, risalente al 2018. In seguito le analisi delle sue impronte digitali, svolte in questura ad Alessandria, hanno portato alla conferma. Il 52enne, che negli ultimi tempi è stato a lungo in Spagna, è stato rinchiuso nel carcere alessandrino.