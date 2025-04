Maltrattamenti alla moglie. Allontanato

ROMANENGO (Cremona)Un anno d’inferno per una donna e i suoi figli, da quando il suo compagno ha cominciato a diventare immotivatamente geloso. Tanto da controllarle il cellulare e costringerla a lasciare amiche e hobby. Non solo perché anche questo non gli è più bastato e quindi ha cominciato a fare scenate di gelosia anche davanti ai figli, fino al punto da minacciare di morte la donna e anche ad affermare che alla fine si sarebbe suicidato. Tutto questo è cominciato un anno fa, quando questa persona ha cominciato a nutrire dubbi, del tutto immotivati, sulla fedeltà della sua compagna la quale, per cercare di tranquillizzarlo e di riportare la situazione nei binario della normalità, lo ha assecondato e ha cercato di accontentarlo, anche a costo di sacrificare amicizie e abitudini. Purtroppo anche tutto questo non è stato sufficiente per placare la gelosia del compagno, il quale ha continuato, in un crescendo rossiniano a esasperare la donna con continue minacce e, non ritenendo bastasse, minacciando anche che si sarebbe suicidato. Una situazione sempre più pesante in un crescendo che a un certo punto è diventato insopportabile ma anche pericoloso, visto come questa persona si rivolgeva, in modo sempre più esasperante, alla donna, incurante della presenza dei minori. Così lei, sia pur a malincuore, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri del paese e raccontare quel che le stava succedendo, sottoscrivendo in una denuncia quanto vissuto. I militari, eseguita una rapida inchiesta, hanno riferito al giudice il quale, letto quanto emerso dall’indagine, ha emesso immediatamente nei confronti dell’uomo il provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia, con divieto di avvicinamento alla stessa e ai suoi familiari.

P.G.R.