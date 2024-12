Malore in bagno, trovato solo dopo ore

È stato trovato ore dopo senza vita in un bagno del centro commerciale Bennet di Pieve Fissiraga: il 118 è intervenuto attorno a mezzanotte e mezza tra venerdì e sabato ma per un 60enne italiano di Lodi non c’era più nulla da fare. Addetto ad una macelleria collocata all’interno della galleria commerciale, l’uomo non è riuscito a chiedere aiuto dopo essersi sentito male: nessuno si è accorto che era lì e solo dopo che i familiari avevano dato l’allarme perchè non era tornato a casa, una guardia giurata del Bennet ha fatto la tragica scoperta effettuando un giro di perlustrazione. Sul posto è intervenuta anche una volante della Questura per effettuare i primi rilievi anche se la morte, appunto, è avvenuta per cause naturali. La salma è stata restituita al dolore dei famigliari per la celebrazione del funerale.M.B.