Malessere giovanile ai raggi x. Incontri con ospiti speciali

Tre incontri con personaggi illustri per approfondire il tema del malessere giovanile. A organizzarli è la Compagnia della Solidarietà, associazione di volontariato attiva nel Lodigiano dal 2012 per fornire sostegno economico a istituzioni, parrocchie ed enti locali. "Dopo diversi interventi volti a offrire un aiuto concreto per soddisfare i bisogni e le piccole, ma immediate, esigenze di numerosi attori del territorio, abbiamo deciso di organizzare progetti più strutturati – spiega il presidente della Compagnia della Solidarietà Patrizia Codecasa –. L’ultimo “Alert Malesseri Giovanili“ è impegnativo ed ambizioso per l’argomento trattato e per gli enti che hanno collaborato". Gli eventi saranno infatti patrocinati da Comune, Provincia e Ufficio Scolastico di Lodi, insieme a Fondazione Banca Popolare di Lodi, Unione Artigiani di Lodi, Fondazione Maria Cosway, Assolombarda e Casartigiani Lombardia. Il primo incontro “Anche per giocare servono le regole“ si terrà mercoledì alle 18.30 quando nella Sala della Musica della fondazione Cosway, in piazza Zaninelli, arriverà il magistrato e giurista Gherardo Colombo. Il secondo incontro, “Se bastasse l’amore“, si terrà il 18 marzo alle 18.30 sempre in fondazione Cosway, e affronterà il tema dei disturbi alimentari. Ci saranno la dottoressa Arianna Gnutti, docente di Pedagogia dell’Università di Brescia, e Roberta Giacchero, direttrice del dipartimento Materno Infantile dell’Asst lodigiana. Il terzo e conclusivo incontro, “Mordere il cielo“, si terrà il 26 maggio alle 20.30 nell’Auditorium Zalli. Interverrà Paolo Crepet, psichiatra e sociologo. L.R.C.