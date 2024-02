Maleo, una copertura impermeabile e poi la vecchia discarica diventerà parco

Maleo (Lodi) – Da bomba ecologica a innocua collinetta dove collocare un’area ristoro e panchine. La vecchia discarica di 50mila metri quadrati in località Cascina Sessa, in territorio di Maleo, finalmente, ha un orizzonte temporale sul quale ragionare per voltare pagina: è stato infatti approvato il progetto di fattibilità per l’ultima fase della bonifica – durata anni e costata circa sette milioni di euro – e cioè la realizzazione del cosiddetto capping finale e la rinaturalizzazione della montagnola sotto la quale si nascondono tonnellate di rifiuti ormai inertizzate.

Quando l’iter amministrativo sarà concluso, i lavori dovranno essere completati in dieci mesi. L’intervento finale dunque consisterà nella messa in sicurezza del vecchio impianto mediante il completamento della copertura impermeabilizzante, appunto il ‘capping’. L’obiettivo principale è quello di far sì che le acque meteoriche non entrino nel corpo della discarica in quanto, altrimenti, andrebbero ad alimentare il quantitativo di percolato che già si forma naturalmente e il cui livello sarà monitorato. Sarà anche predisposto un sistema di drenaggio e scarico delle acque.

Quando tutta la collinetta sarà ricoperta, si procederà alla fase ultima che prevede la riqualificazione a verde tramite la piantumazione di essenze vegetali e la posa del sistema di irrigazione, opere di arredo come vialetti e percorsi vita, sistemi di illuminazione, panchine, aree ristoro e bagni, recinzioni e cancelli. Per queste ultime opere occorrerà promuovere un bando a parte.