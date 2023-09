Perseguitata la ex compagna, botte e minacce: arrestato

Maleo (Lodi), 19 settembre 2023 – Picchia e minaccia la sua ex, arrestato dai carabinieri. L’uomo, un quarantanovenne residente a Maleo, non accettando la fine della relazione sentimentale con una cinquantenne, nell’ultimo anno si era reso responsabile di condotte violente e moleste nei confronti della ex compagna. I carabinieri della stazione di Maleo, dopo che la donna ha avuto il coraggio di sporgere denuncia, hanno svolto una tempestiva attività investigativa, relazionando gli esiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi che, in breve tempo, ha richiesto ed ottenuto l’emissione di un provvedimento cautelare di allontanamento dai luoghi frequentati dalla vittima. T

uttavia l’uomo non ha cessato di minacciare la ex, violando puntualmente le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria e dunque rappresentando un reale pericolo per l’incolumità della donna.

Gli uomini dell’Arma, della stazione di Maleo e dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Codogno, accertate le violazioni, hanno segnalato la circostanza alla Procura di Lodi che, in poche ore, ha ottenuto di applicare una misura cautelare più restrittiva. L’uomo, quindi, alcuni giorni fa, è stato così trasferito presso la casa circondariale di Lodi e dovrà, nel prossimo futuro, rispondere delle accuse di atti persecutori e lesioni personali. Anche nel Lodigiano i casi di violenza sulle donne non sono purtroppo isolati: il Centro Antiviolenza di Lodi, dal 2011, ha ricevuto 2.920 richieste di aiuto e 1.300 donne sono state prese in carico. Negli anni scorsi nelle caserme dei carabinieri di Codogno e Lodi sono nate le cosiddette “stanze rosa“, luoghi protetti dove le vittime possono parlare e denunciare in tranquillità.