Sagra di Maleo: cinque nuove benemerenze. Cittadinanza onoraria a Orietta Colivicchi

Maleo (Lodi), 26 ottobre 2024 - La sagra di Maleo è entrata nel vivo con l’”abbraccio” ai cittadini e a una studentessa benemerita. Un evento che, di anno in anno, non smette di emozionare e ancora una volta, ha riempito il tradizionale consiglio comunale della sagra, proposto a Villa Trecchi. Sono state consegnate 5 benemerenze civiche e una cittadinanza onoraria, ma anche una borsa di studio.

La prima benemerenza va a Bottega delle favole, realtà nata nel settembre 2014, da un'idea di Doris Baronchelli e Paola Pavesi, professioniste laureate in scienze della formazione. Prima si trattava di un nido famiglia e poi di un micronido, risposta alla crescente domanda di sostegno alla genitorialità. Il premio è stato consegnato dall’assessore all’Istruzione Monica Gorla. Sempre Gorla ha consegnato una borsa di studio alla giovane Andrea Borella, uscita dalla terza media con la media del 9. La seconda benemerenza è andata a Auser, per il trentesimo anniversario dell'attività e l’ha consegnata Giuliana Cipelletti, consigliere comunale con delega alla Sanità e alla Terza età. Terza benemerenza alla Polisportiva Marina, consegnata dall’assessore alla Cultura Nicoletta Riboldi, “per aver dato seguito ad una disciplina storica per Maleo, presente dalla fine degli anni ’80, ma unica nel Basso Lodigiano, da vent'anni: il pattinaggio artistico a rotelle (con un bacino di utenza che va oltre il paese)”.

Insignita anche la Ferramenta Bossi, premiata dal vicesindaco Alessandro Canevari, “per la quarantennale attività sul territorio” e infine ha ricevuto la benemerenza Jessica Vignati, che, a luglio, ha conquistato una doppia medaglia di bronzo alla sesta International Cup di karate, organizzata a Tokyo dalla Federazione Jks. Jessica ha ottenuto il terzo posto nella specialità kumite, combattimento individuale, ma anche nella specialità kata forma a squadre ed è stata premiata da Stefano Danieli, consigliere delegato alla protezione civile.

Invece la cittadinanza onoraria, consegnata dal sindaco Dante Sguazzi, è andata a Orietta Colivicchi, residente a Cadro, in Svizzera, molto attaccata a Maleo. In primavera la donna, col figlio Jacopo, ha promosso una raccolta fondi per finanziare la realizzazione di uno spazio interamente di dedicato ai bambini nella nuova biblioteca comunale. E lo ha fatto in memoria dell'amato marito Maurizio Butti.

Domani 27 ottobre 2024 Maleo proseguirà la sagra. Si lascia spazio alla socialità, alla cultura, alla riconoscenza e al divertimento. L'assessore Riboldi sottolinea l'organizzazione di alcuni momenti culturali selezionati per l’occasione. Si tratta della mostra Il volto, personale di pittura di Valentino Ciusani e Arduino Quintini a Il Giardinetto, del laboratorio creativo per bambini, con letture, proposto e a cura di Ragliando s'impara, con piccolo spazio di bookcrossing per genitori e nonni. Fino ai Madonnari Lodigiani. Immancabili anche il mercatino del Fatto a mano e la fiera mercato, proposta dall'assessorato al Commercio. Il 25 ottobre 2024, sempre nell’ambito delle iniziative del periodo, è stato infine gradito lo spettacolo «Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, tour teatrale per conoscere e approfondire il grande compositore». Alla pro loco il compito di far divertire con Giughem, i giochi di una volta.ù