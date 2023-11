Lotta ai tumori. Riconoscimento alla Maugeri

La ricerca contro i tumori rari guidata dalla Maugeri è stata premiata dalla Fondazione regionale per la ricerca biomedica nell’ambito del bando regionale Unmet Medical Needs. Il progetto NeoPeSino (NEOadjuvant PEmbrolizumab plus chemotherapy in locally advanced SINOnasal carcinoma - PEmbrolizumab NEOadiuvante più chemioterapia nel carcinoma SINOnasale localmente avanzato) che vede Maugeri di Pavia in qualità di capofila di un partenariato altamente specialistico in tema di tumori del distretto cervico-cefalico e ha come responsabile scientifica Laura D. Locati di oncologia traslazionale di Ics Maugeri, ha ottenuto un contributo di 482.176 euro. NeoPeSino si pone l’obiettivo di sviluppare un trattamento innovativo per il carcinoma indifferenziato dei seni paranasali e delineare nuovi protocolli clinici per questa tipologia di tumore estremamente raro (in Italia si registra meno di un caso all’anno ogni 100mila abitanti). Lo studio vuole identificare una nuova e più efficace modalità di cura che includa l’immunoterapia sia in fase neoadiuvante che adiuvante e un trattamento con protoni in combinazione a chemioterapia con cisplatino. La radioterapia con protoni è un trattamento molto innovativo che sfrutta le proprietà fisiche delle particelle, concentrandosi nel bersaglio tumorale e preservando dalla tossicità gli organi sani a rischio.