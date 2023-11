L’onda di piena dello Staffora. Chiuso il ponte di via Piacenza: "Problemi di erosione sulla pila"

Il ponte sullo Staffora di via Piacenza è chiuso al transito da ieri mattina, sia ai mezzi che ai pedoni. "In via precauzionale" precisa il Comune di Voghera.

"La decisione – spiega la nota diramata nel pomeriggio da Palazzo Gounela – è arrivata in seguito alle abbondanti piogge verificatesi nella giornata di lunedì 30 ottobre e nella scorsa notte, che hanno causato un’onda di piena del torrente Staffora".

È il più grave danno, per il momento in termini di disagi viabilistici, in attesa di valutazioni strutturali sul viadotto, provocato dal maltempo che si è abbattuto anche sul Pavese e sull’Oltrepò.

Nulla di paragonabile, per fortuna, ai ben più gravi danni e disagi registrati poco più a Nord nel Milanese per l’esondazione del Seveso. Anche lo Staffora è uscito dagli argini in alcuni punti, senza però che risultino particolari danni. Ma la piena del torrente ha reso necessaria la chiusura temporanea del ponte di via Piacenza a Voghera, riacutizzando una situazione già nota da alcuni mesi.

"Dall’estate appena trascorsa – conferma il Comune di Voghera – la situazione del ponte, in particolare della pila 1 lato Voghera, è costantemente monitorata per via di alcune problematiche di natura erosiva che possono manifestarsi anche in occasione di eventi di piena di entità non eccezionale".

Ieri "sono stati effettuati continui sopralluoghi – prosegue la nota – ma non è possibile valutare l’effetto ricadente sulla pila per via della grande quantità d’acqua presente nell’alveo, che impedisce di effettuare delle ispezioni e misurazioni attendibili e quindi delle successive valutazioni".

"Ad oggi non è possibile stabilire – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Giancarlo Gabba – la data di riapertura del ponte, in quanto è necessario ispezionare l’area attualmente allagata per avere delle rassicurazioni".