Fra i lodigiani vincono i viaggi brevi, e il Capodanno è al caldo: Egitto e Oceano Indiano le mete più richieste

Codogno (Lodi), 29 dicembre 2024 – Sono le mete calde le più richieste dai lodigiani che hanno scelto di partire per trascorrere la fine del 2024 e accogliere l’arrivo del 2025 lontano da casa. Questo ciò che emerge dalle testimonianze delle agenzie di viaggio di Codogno “Funanà“, in piazza Cairoli, e “Tartaruga“ di via Galileo Galilei. L’Egitto risulta essere la meta più richiesta, specialmente le zone del Mar Rosso, come Sharm el-Sheikh, per il clima caldo, le grandi spiagge e le crociere. L’Egitto è anche una meta non troppo distante, perfetta per chi ha budget medi. Chi invece può spendere un po’ di più ha optato per le Maldive e in generale l’Oceano Indiano, data anche la sua relativa vicinanza rispetto a mete caraibiche. Giocano a favore anche il minor costo del viaggio, ma soprattutto il minor tempo di viaggio.

Maldive ed Emirati

Infatti in media, hanno sempre spiegato le agenzie, nelle vacanze invernali si fanno vacanze di circa una settimana, spesso anche più corte e quindi è meglio scegliere voli lunghi dalle 4 alle 6 ore massimo, anche per evitare pesanti jet lag. Sul terzo gradino del podio, non troppo lontano sul mappamondo rispetto a Egitto e Maldive, l’altra meta più richiesta sono stati gli Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi e Dubai vanno per la maggiore, tanto che spesso si fa fatica a trovare posti. Sempre nella penisola arabica si aggiunge poi anche l’Oman. Rispetto a questi luoghi esotici a corto e medio raggio, non destano più molto interesse le città. Per quanto siano più richieste dai giovani, per l’offerta di cultura e divertimento, queste ultime sono sempre molto care e si preferisce andare con un viaggio “fai-da-te“.

Amata Grande Mela

L’eccezione è oltreoceano, New York rimane una tappa natalizia desiderata da molti, soprattutto nel periodo prenatalizio. Nelle agenzie la fascia principale di clientela che si è presentata per acquistare viaggi è rappresentata dagli over 40. I tour operator riferiscono anche un’altra peculiarità: in questo periodo vengono prenotati molto i viaggi di nozze. “Essendo lunghi e complessi da predisporre spesso si inizia già a dicembre a fissare alcune base per arrivare già pronti al matrimonio del 2025” riferiscono gli esperti. Infine a dicembre c’è stato anche chi per il 2025 si è presentato in agenzia a prenotare una lunga vacanza in diversi luoghi. La iniziano a programmare a fine 2024 per poi partire in estate.