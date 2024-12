Sequestrati 140 chili di fuochi d’artificio irregolari. Ventiduemila articoli non avevano il marchio a norma

Giro di vite sui fuochi d’artificio da parte della Prefettura di Lodi. Negli ultimi giorni, in linea con quanto stabilito nell’ambito di

diverse recenti riunioni del Comitato per l’ordine la sicurezza pubblica le forze dell’ordine hanno fatto passare al setaccio sedici esercizi di minuta vendita senza licenza di pubblica sicurezza e due depositi. Dei 16 esercizi verificati, in tre casi (esercizi commerciali siti a Sant’Angelo Lodigiano, San Martino in Strada e Cornegliano Laudense) sono state elevate sanzioni con il sequestro di oltre 140 chili di manufatti irregolari e quasi 22.000 pezzi non muniti di marchio certificativo CE. Vivo apprezzamento è stato espresso dal prefetto Enrico Roccatagliata per il consueto impegno nell’azione di contrasto delle Forze di Polizia alle attività non regolari, in un settore particolarmente sensibile nel periododelle festività.