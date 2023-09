Lodi Vecchio, un’auto va a fuoco e nel parcheggio pubblico e distrugge quella accanto: indagini in corso

Lodi Vecchio (Lodi), 30 settembre 2023 – Auto in fiamme in un parcheggio pubblico, indagini in corso per chiarire l'origine del rogo. Un furioso incendio, partito da uno dei veicoli, ha carbonizzato due auto in sosta in un parcheggio pubblico. È avvenuto all'una e quaranta della notte tra venerdì 29 settembre e sabato 30 settembre 2023 in via Cazzulani a Lodi Vecchio. Le fiamme, minacciose, hanno attirato l'attenzione di passanti e residenti, rimasti poco lontano ad assistere alle operazioni di soccorso.

Dato l'allarme, sono arrivate a spegnere l'incendio le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. I pompieri hanno utilizzato una autopompa serbatoio e una autobotte. È stato quindi presto estinto il fuoco, senza che si ferisse nessuno. Ma nel frattempo le fiamme hanno lambito una seconda auto, presente nello stesso parcheggio e vicina a quella da cui è partito tutto. Le cause della combustione al momento non si conoscono e sono in fase di accertamento. Alle indagini stanno pensando i carabinieri della compagnia di Lodi, che sono intervenuti per i rilievi e i dovuti accertamenti. Resta da capire se si sia trattato di un fatto accidentale o se c'è la mano di un piromane e perché.