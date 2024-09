Lodi, Ugl in piazza contro la nuova Finanziaria

Lodi, 27 settembre 202 – Anche a Lodi il 27 settembre 2024 si è tenuta la manifestazione 100 piazze del sindacato Ugl. Molti attivisti si sono trovati in piazza Zaninelli, per quattro ore, per una mobilitazione nazionale relativamente alla presentazione delle proposte del sindacato alla Finanziaria, che sarà approvata entro dicembre 2024.

Hanno partecipato attivamente i dirigenti di categoria, rsu, rsa e rls delle federazioni dei chimici, terziario, sicurezza civile, metalmeccanici e trasporti. L’ intento era quello di diffondere a lavoratori e pensionati le proposte dell’ organizzazione sindacale.

"Tra le principali vanno citate il taglio del cuneo fiscale e la riduzione della tasse sul lavoro,a detassazione del welfare contrattuale e gli incentivi alla partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa, punto per il quale Ugl si batte da sempre – spiega il sindacalista Luca D'Alessandro – senza dimenticarci della sicurezza sul lavoro, proponendo di utilizzare l’intelligenza artificiale a tale scopo, l'assunzione di ispettori e il potenziamento dei controlli, oltre che la maggiore formazione".

Il portavoce dei lavoratori insiste:"L’ iniziativa ha suscitato interesse da parte dei passanti che tramite il QR code stampato sul volantino distribuito, hanno avuto e avranno la possibilità di poter portare all’ attenzione di Ugl le loro proposte e idee relativamente alla Finanziaria. Oltre che di consultare il documento relativo alla proposta stessa e che sarà in costante aggiornamento" conclude.