Lodi: installato il 63° misuratore per ridurre le perdite d'acqua e migliorare il servizio

Il sessantatreesimo misuratore della portata dell’acqua è stato impiantato alcuni giorni fa a Lodi in via Cavalieri di Vittorio Veneto, facendo così raggiungere a Società acqua lodigiana (Sal) l’obiettivo che si era prefissato ad inizio anno quando si attingeva a investire gli 11 milioni di euro di fondi Pnrr, su un totale di 18, per ridurre le perdite di rete sul territorio lodigiano con il progetto approvato dall’Ufficio d’Ambito di Lodi.

La realizzazione delle cosiddette “camerette“, cioè di prefabbricati interrati che vanno dai 6 ai 12 metri quadrati, posati per contenere i misuratori, sono solo gli ultimi lavori messi a terra quest’anno nel pieno rispetto, come ha evidenziato un sopralluogo nei giorni scorsi, del cronoprogramma. Il presidente Giuseppe Negri ha ricordato come l’azienda stia "compiendo un lavoro straordinario che ci permetterà di migliorare ulteriormente la qualità del servizio, ridurre le perdite di rete e investire in digitalizzazione".

In diverse occasioni, Sal ha programmato le attività di scavo e di posa dei manufatti, per i cantieri a Cavacurta, Castiglione d’Adda, Codogno, Lodi, Maleo, anche in orario notturno "per ridurre il più possibile i disagi per i cittadini, sia in termini viabilistici sia per evitare sospensioni della fornitura d’acqua potabile".

Il programma d’intervento riguarda 922 chilometri di rete idrica, cioè il 65% dei 1.411 chilometri di tubazioni sotterranee presenti nel Lodigiano per distribuire l’acqua potabile che, negli ultimi anni, avevano evidenziato più criticità sul fronte delle perdite di rete. L’obiettivo finale è di ridurre lo spreco di acqua attestandosi a sotto il 25% su scala provinciale, tenuto conto che nel 2021 le perdite di rete in provincia di Lodi erano pari al 30,4% (la media italiana era del 41%).

Inoltre è stata completata la distrettualizzazione della rete per i 922 chilometri di rete acquedottistica coinvolti mentre entro la fine del 2025 saranno istallati i nuovi “contatori intelligenti“ (o smart meter).