Lodi, il Comune rescinde l'accordo con l'ASP, opposizioni sul piede di guerra

L’amministrazione comunale di Lodi ha deciso di recedere dall’accordo di collaborazione, in essere dal 2020, con l’Azienda servizi alla persona Basso Lodigiano. Questo dal 1 gennaio 2024, demandando al Consiglio comunale, entro fine anno, la ridefinizione della riorganizzazione dei servizi socio educativi comunali. Le opposizioni sono però sulle barricate. "Il tema è delicato, ma è stato affrontato in modo superficiale – tuona Eleonora Ferri della Lega –. Questa delibera può presupporre aggravi e rischi di spesa. Per un atto amministrativo così ci vogliono motivi tecnici e amministrativi". "Vergognoso che si passi da un ente all’altro con una lettera del sindaco – sottolinea Lorenzo Maggi della lista civica Broletto con Maggi –, la competenza è del Consiglio comunale. In commissione Welfare non sono stato messo nella condizione di esprimermi". "Condivido e basta guardare la città come è sporca e poco curata – ribadisce Gianmario Invernizzi della lista civica Sara Casanova sindaco – si procede da faciloni, senza dare dati, spiegazioni". Per Giulia Baggi di Fratelli D’Italia "il centrosinistra ha deciso di abbandonare l’Asp, che negli ultimi due anni ha gestito con buoni risultati i servizi per minori, anziani e persone con disabilità e di tornare all’Azienda speciale consortile, solo per ragioni politiche". Giusy Molinari (Gruppo misto), non ha partecipato al voto. "Non c’erano le condizioni per poter esprimere un voto consapevole" spiega. P.A