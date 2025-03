Lodi, Flexotecnica dimezza. I dirigenti: niente ammortizzatori

TAVAZZANO (Lodi)Vertenza aperta da gennaio senza accordo con le parti sociali all’azienda metalmeccanica Koenig & Bauer Flexotecnica di Tavazzano con Villavesco, nel Lodigiano. La società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo di 24 dipendenti sui circa cinquanta attualmente occupati. Venerdì si è registrato l’ennesimo nulla da fatto, al termine dell’ennesimo confronto in Assolombarda, tra l’azienda e i rappresentanti dei lavoratori. Ora il tavolo si sposta in Regione Lombardia. La Fiom chiede che vengano messi a disposizione dei lavoratori strumenti utili ad accompagnarli verso la pensione o verso una nuova occupazione. Nei tavoli i sindacati hanno proposto, oltre alla tutela delle categorie speciali, l’istituzione di un pacchetto di prepensionamenti, che garantirebbe ai dipendenti un anno di cassa integrazione straordinaria e, successivamente, due anni di indennità di disoccupazione.

La direzione ha respinto le richieste. Per i lavoratori e i loro rappresentanti sono inaccettabili le soluzioni poste sul tavolo dall’azienda: il pagamento di una buonuscita pari ad una settimana lavorativa per ogni anno dal momento dell’assunzione, la ricollocazione delle categorie protette in mansioni non di competenza, la ricollocazione di quattro lavoratori nella casa madre in Germania a patto che mantengano le condizioni contrattuali italiane ed, infine, il taglio di stipendi e orario di lavoro. Luca Raimondi Cominesi