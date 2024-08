Lodi, il bilancio delle piscine in chiaroscuro: il caldo torrido salva la stagione estiva

Lodi, 11 agosto 2024 – Nel pieno della stagione estiva c’è chi non perde occasione per fare un fresco tuffo in piscina. Ad oggi in città pochi sono gli spazi in cui poterlo fare, dal momento che la Ferrabini sta aspettando l’inizio dei lavori di rinnovo e il Belgiardino ha attualmente disponibili solo le piscine per i più piccoli. Pienamente in funzione è invece la Faustina, che ha una capienza fino a 2000 persone. Igor Piovesan, direttore della Società Sporting Lodi, che gestisce l’impianto natatorio, ha raccontato l’andamento di questa stagione: “Giugno è stato disastroso per le continue piogge. Abbiamo fatto un weekend buono su quattro. Rispetto allo scorso anno abbiamo incassato 20mila euro in meno ma poteva andare peggio: nei weekend con brutto tempo avevamo alcune importanti manifestazioni nella piscina coperta ma se avessi dovuto aprire l’impianto solo per la gente non avrei fatto neanche 50 persone: una perdita del 20 per cento rispetto all’altro anno”.

La soddisfazione

Al contrario invece luglio è stato soddisfacente. “Siamo riusciti a fare 10 per cento in più dell’anno scorso. Agosto invece è partito molto bene, anche perché a Lodi molto sono andati in ferie già a luglio e, con questi caldi, o si va in piscina o si sta in casa. Siamo molto soddisfatti. Nei momenti di picco raggiungiamo le 1600 persone; finora si è sempre gestito bene lo spazio e non si è ancora mai dovuto rinunciare a far entrare persone”. Il Belgiardino, invece, è aperto dal 4 di agosto con le due vaschette piccole e, in questi giorni, forse già oggi, apre il bar (si sta aspettando la corrente elettrica).

Lodi Splash, il parco acquatico alla Muzza di Cornegliano Laudense, dopo due anni di inattività, ha riaperto da oramai cinque settimane. Il coordinatore della piscina Alessandro Mini ha spiegato: li avevamo persi perché eravamo ancora nel pieno dei lavori, ma non è stato un grande problema visto che sono stati pessimi. Per noi questa stagione è molto soddisfacente, il tempo è stato clemente. Abbiamo avuto ottimi numeri sia in settimana che nei weekend. Lodi Splash conta una capienza di circa 1000 persone ed è già successo più volte di dover mettere il cartello di sold out”.