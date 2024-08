Weekend 9, 10 e 11 agosto a Milano e in Lombardia: eventi, feste e sagre del fine settimana

Milano, 8 agosto 2024 – Stelle protagoniste di questo secondo weekend di agosto. Per chi resta in città, non mancano gli appuntamenti per trascorrere serate all’aperto a guardare le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo, ascoltando musica, degustando prelibatezze locali, facendo sport, immersi nel verde dei Grandi Giardini Italiani. Tante le iniziative in Lombardia per tutti i gusti. A Milano, prosegue la rassegna Estate al Castello con una rappresentazione di teatro greco, un DJ set durante la magica notte di San Lorenzo e un concorso musicale per giovani talenti. L’appuntamento con le stelle cadenti sabato 10 agosto è anche al Planetario di Milano. Nel frattempo, a Varese è arrivata la ruota panoramica con vista sul lago e sul Monte Rosa, e a Luino torna la Notte Buia al lume delle lanterne. Ecco una guida alle iniziative da non perdere.

Triennale Milano, aperta ad agosto

Agosto in Triennale

Questa estate la Triennale di Milano resta aperta dal martedì alla domenica, dalle 10.30 alle 20.00, anche a Ferragosto. Situata ai bordi del Parco Sempione (viale Emilio Alemagna, Milano) a poca distanza dalla metropolitana di Cadorna, nella sede della Triennale è possibile esplorare le mostre dedicate a Gae Aulenti, Alessandro Mendini e Inga Sempé. Con il biglietto giornaliero da 25 euro si accede a tutte le esposizioni, al Museo del Design Italiano e al Giardino Giancarlo De Carlo. Le visite guidate sono disponibili il giovedì e la domenica per approfondire la conoscenza delle collezioni. Tra gli eventi speciali, il giovedì sera e la domenica mattina ci sono tour dedicati alla mostra su Roberto Sambonet e Gae Aulenti.

Estate al Castello: Notte di San Lorenzo

Questo fine settimana, la Rassegna Estate al Castello propone una rappresentazione di teatro greco, un DJ set in una notte magica come la Notte di Aperitivo ai Bagni MisteriosiSan Lorenzo e un concorso musicale per giovani talenti. Venerdì sarà rappresentato il teatro antico con Antigone di Sofocle. Questa tragedia greca narra la storia dei figli di Edipo, Eteocle e Polinice, che si sono uccisi a vicenda per il trono di Tebe. Sabato, il DJ set di Mike Joyce (The Smiths) anima "Dancing in the Castle: San Lorenzo sotto le Stelle", con hit degli anni '70 e '80 sotto un cielo stellato. Domenica, la finale del concorso Campusband/Musica&Matematica permette di scoprire nuovi talenti musicali, con esibizioni giudicate da esperti e pubblico.

Darsena Sport: Yoga e Cinema all'aperto

Il sabato mattina, dalle 9:00 alle 10:00, la Darsena ospita una classe di yoga gratuita. Ogni sera del weekend, Piazza XXIV Maggio si trasforma in un cinema all'aperto: venerdì con "Ghiaccio", un film sul pugilato di Fabrizio Moro; sabato con la commedia "Blades of Glory - Due pattini per la Gloria"; e domenica con "Coach Carter", la storia del coach di basket Ken Carter.

Aperitivo ai Bagni Misteriosi

Ai Bagni Misteriosi (via Carlo Botta, 18, Milano), dalle 19.00 alle 22.30 si prende l’aperitivo a piedi nudi a bordo piscina in collaborazione con Gud Milano. L'ingresso è gratuito per l'aperitivo, mentre è richiesto un biglietto per la balneazione. Questo complesso storico, inaugurato nel 1939 e restaurato recentemente, regala un'atmosfera unica con il suo palcoscenico galleggiante e il sistema di purificazione delle acque a raggi UV.

Civico Planetario: Stelle e Desideri

Prosegue l’Estate al Civico Planetario Ulrico Hoepli con attività e osservazioni guidate del cielo anche per i più piccoli. Sabato 10 agosto, alle 21.00, sarà la volta di un'osservazione guidata delle stelle cadenti di San Lorenzo. L'evento, curato da Monica Aimone, è adatto a famiglie e bambini dai sei anni in su. Monica Aimone, esperta in astronomia, guiderà l'osservazione spegnendo le luci della città per un'ora, offrendo uno spettacolo indimenticabile. I biglietti costano 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini.

Astronomi per una notte a Palazzo Moroni

Palazzo Moroni a Bergamo (via Porta Dipinta, 12) apre le sue porte per "Astronomi per una notte", un evento dedicato all'osservazione guidata della volta celeste, curato dagli astrofili Gianni Locatelli e Luciano Pezzotti. Gli appuntamenti si terranno il 10 agosto, il 31 agosto e il 7 settembre alle ore 20:30, nell'area agricola dell'ortaglia. Si consiglia di portare una coperta, una torcia e un repellente per zanzare. Biglietti a partire da 8,00 euro per iscritti FAI.

Un giardino per la biodiversità

Sabato 10 agosto, a partire dalle ore 9:30, il Parco Paleontologico di Cene (Via U. Bellora 140, Cene, Bergamo) ospiterà una giornata di attività dedicate alla biodiversità per adulti e bambini. L'evento, guidato dal naturalista Enrico Bassi e dalle guide di A.D.N., offrirà l'opportunità di apprendere piccoli accorgimenti per rendere giardini, case e scuole più ospitali e sicuri per le specie selvatiche. Al termine delle attività, sarà possibile fare un pranzo al sacco. Nel pomeriggio, il Centro Visite sarà accessibile liberamente e le attività saranno gratuite.

Festival musicale dell'Altopiano

Dopo il successo delle prime tre edizioni, il festival musicale della Bassa Val Seriana organizzato dalla Proloco di Aviatico propone, per il periodo estivo di quest'anno, la consueta Masterclass di chitarra classica e di flauto traverso con docenti affermati, oltre a tre concerti variegati fra classico e pop. Il primo è in programma per domenica 11 agosto alle ore 11:00 sul sagrato della chiesa di Ama (frazione di Aviatico).

Omaggio a Morricone al Vittoriale degli Italiani

Venerdì 9 agosto 2024, alle ore 21:00, il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (Brescia) ospiterà "Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar", un evento musicale che vedrà protagonista l'Ensemble Le Muse, diretto dal Maestro Andrea Albertini. Il concerto sarà arricchito dalla presenza della soprano Susanna Rigacci, voce solista di Morricone dal 2001, e dalla suadente voce di Angelica Depaoli. Le Muse, ensemble tutto al femminile, sono rinomate per rappresentare l'eccellenza musicale italiana a livello internazionale. Biglietti disponibili su Ticketone.

Lonato in Festival 2024

Dal 9 all'11 agosto 2024, la storica Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda ospiterà la 12ª edizione di "Lonato in Festival", uno degli eventi estivi più attesi. Durante tre serate, la rocca si trasformerà in un vivace palcoscenico per artisti internazionali di circo contemporaneo, musica, e teatro di figura, offrendo uno spettacolo unico per grandi e piccoli. Tra gli ospiti, il Circo Bipolar con le sue acrobazie mozzafiato, il duo comico Family Camus, e il mago Daigoro con il suo show "Voilà". Oltre agli spettacoli, ci saranno laboratori di giocoleria, truccabimbi, e aree dedicate ai giochi di abilità, rendendo l'evento ideale per famiglie. Per chi desidera gustare le specialità locali, saranno allestiti stand enogastronomici con arrosticini, crepes, gelati e birre artigianali. Il festival sarà aperto dalle 18.30 alle 24.00, con biglietti d'ingresso a 10 euro per adulti e 5 euro per bambini dai 4 ai 14 anni, mentre l'accesso è gratuito per i più piccoli.

Como... che spettacolo!

Da giugno a settembre la città di Como diventa un palcoscenico a cielo aperto grazie al ricco programma di “Como… che spettacolo” con oltre 50 appuntamenti dalla musica al teatro, alla danza, al cinema, alla cultura, alle tradizioni, alle fiere. Nella rinnovata cornice di piazza Perretta, per gli appuntamenti con la danza, sabato 10 agosto 2024 tocca alla Swingin’ Folks A.S.D. con lindy hop, balboa, jazz. La rassegna prevede le esibizioni delle scuole di ballo “Il Mastro Dance School” e “Swingin’ Folks A.S.D.” ed, a seguire, l’intrattenimento danzante con il coinvolgimento del pubblico in diverse tipologie di balli, favorito dalla presenza dei maestri e dei ballerini.

Festa dei Mulini del Telo

Sabato 10 agosto 2024, il Parco del Telo di Dizzasco (Como) ospiterà la Festa dei Mulini, un evento che celebra la storia e la cultura dei mulini a forza idraulica della zona. Organizzata dall’Associazione Culturale Amici di Dizzasco e Muronico, la festa rientra nel programma P.N.R.R. La cultura che accoglie e mira a valorizzare il patrimonio degli antichi mulini. L’evento, con ingresso gratuito, si svolgerà dalle 10:00 alle 16:30 e prevede una serie di attività e attrazioni. Sarà possibile esplorare il campo medievale dell’Ordine dei Cavalieri di Legnano, partecipare a giochi e attività come il tiro con l’arco e laboratori di scherma per bambini. Saranno presenti druidi, musici, dame e cavalieri, oltre a danzatrici medievali. Il Gruppo Folcloristico della Val Cavargna presenterà mestieri tradizionali e prodotti locali, mentre l’Atelier di Nairam esporrà creazioni in lana cardata. Tra le esposizioni ci sono foto storiche degli opifici e modelli in scala dei meccanismi idraulici. La giornata si concluderà con un concerto di arpa e voce a cura di Virginia Grab di Tinere Arpa. Inoltre, è prevista una passeggiata da Argegno a Dizzasco, con partenza alle 9:00 e arrivo alle 10:45, per esplorare i sentieri storici della Valle Intelvi. Il servizio di ristoro sarà gestito dai volontari della C.R.I. – Sezione Centro Valle Intelvi.

Gran Galà Lirico

Venerdì 9 agosto 2024 alle ore 21 a Cremona, in Cortile Federico II a Cremona è in programma il Concerto “Gran Galà Lirico” della Miskolc Symphony Orchestra, proveniente dall’Ungheria e diretta dal Maestro Lorenzo Castriota Skanderbeg, con la Soprano Nurdan Kucukekmekci, il Tenore Walter Fraccaro e il Baritono Giuseppe Altomare. Mentre domenica 11 agosto, sempre il Cortile Federico II ospita alle 19, l’esibizione del Collegium Musicum Shizuoka & Szigeti Quartet, diretto dal M° Toshiyuki Takahashi. In caso di maltempo o di caldo elevato i concerti avranno luogo nella Sala Maffei della Camera di Commercio di Cremona, in via Lanaioli 7. Gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

La Sagra delle Sagre di Barzio

Torna la Sagra delle Sagre di Barzio (Lecco) con un'edizione lunga 9 giorni con serate gastronomiche e concerti: l'appuntamento è da sabato 10 a domenica 18 agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 23. La Sagra - quest'anno alla 59ma edizione - si tiene in località Fornace Merlo. In programma l'esposizione e la vendita di prodotti di Valvassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera (oltre 200 gli espositori presenti), oltre alla possibilità di partecipare a pranzi e cene a base di specialità tipiche. Ogni sera concerti e spettacoli. Il programma del fine settimana: sabato 10 agosto inaugurazione alle 9.30, in serata il concerto dei Goodbye alle 21 (tributo ai Pooh). Domenica 11 agosto alle 16 Laboratorio di Inglese per bambini; alle 18 presentazione del libro CAI 150 anni; alle 20:30 spettacolo serale degli Aironi Neri (tributo ai Nomadi). L'ingresso è gratuito, così come il parcheggio nelle immediate vicinanze. Per partecipare non è necessaria la prenotazione. Info: 0341 577829.

Lodi al sole

Per la rassegna estiva di eventi culturali e artistici “Lodi al sole” venerdì 9 agosto alle 21.30 in Piazza della Vittoria a Lodi si esibisce la Jam Live Shock Band. Più di un concerto, la serata sarà una coinvolgente festa della musica, un viaggio nella storia della musica dance che parte dagli evergreen degli anni ’80 fino alle hit dei giorni nostri, passando attraverso i brani più famosi di sempre in un dinamico spettacolo di luci e colori. Sul palco Daniele Quarto, Andrea Lamberti, Marco Mesemi.

Calici di Stelle 2024 a Volta Mantovana

La notte di San Lorenzo a Volta Mantovana (Mantova) si arricchisce di magia con l'evento "Calici di Stelle" il 10 agosto 2024. Nei Giardini delle Scuderie di Palazzo Gonzaga, a partire dalle 20.00, si terrà una Cena di Gala con un menù ricco di piatti tipici e rivisitazioni gourmet, accompagnati dai migliori vini morenici, raccontati da importanti sommelier, il tutto incorniciato da musica e momenti di intrattenimento. Alla serata si accede dai giardini, attraverso la Galleria dei Guerrieri, in cui verrà servito l’antipasto di benvenuto e la cena. Il menù prevede la partecipazione di diverse cantine del territorio. Palazzo Gonzaga è una delle residenze storiche più rilevanti della Lombardia, immersa nel contesto architettonico e storico-culturale, tra le Colline moreniche del Lago di Garda.

Sagra di San Fermo ad Albiate

Da venerdì 9 a martedì 13 agosto torna ad Albiate (Monza e Brianza) la Sagra di San Fermo, giunta alla 415esima edizione è considerata la sagra più antica della Brianza: l'appuntamento è a Villa Campello, in via Dante Alighieri 15. Grande fiera per le vie del paese, celebrazioni religiose, mostre ed esposizioni, bancarelle, giochi e attrazioni per grandi e piccini. Domenica 11 agosto, alle ore 9:30, verrà inaugurata la mostra “Albiate Bricks” che mette in esposizione opere realizzate con mattoncini in lego, con tanto di laboratori e giochi dedicati ai bambini nei locali della mensa delle scuole di viale Rimembranze. Tutte le sere della sagra, dal 9 al 13 agosto, a partire dalle 19.30 sarà in funzione un punto ristoro nell’area feste in via Monfalcone dove sarà possibile cenare, immancabili le salamelle, e anche acquistare la trippa da asporto. Questi gli orari della cinque giorni: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Calici di Stelle e risotto a Cigognola

Sabato 10 agosto 2024, a Calvignano, nel cuore dell'Oltrepò Pavese, si terrà la serata “Spegniamo le luci e guardiamo insieme le stelle”. L'evento, organizzato nella magica notte di San Lorenzo, prevede lo spegnimento delle luci del paese per ammirare al meglio lo spettacolo delle stelle cadenti. La serata avrà inizio alle ore 20:00 nella corte settecentesca del comune, dove i vini locali saranno protagonisti con degustazioni accompagnate da musica di sottofondo. In una sala apposita, quattro aziende presenteranno il Riesling, una delle varietà a bacca bianca più pregiate. L’Associazione I Caldrén offrirà risotto e altre specialità, mentre l'Associazione Astronomica Pavese metterà a disposizione telescopi per l’osservazione delle stelle. Informazioni e prenotazioni ai numeri: +39 0383871120 o +39 3484717848

Calici di Stelle a Sondrio

Valtellina Wine Festival

Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento col Valtellina Wine Festival, giunto all’ottava edizione. Tante le attività che vedono protagoniste la città di Sondrio, Chiavenna, i terrazzamenti, le vigne e i sentieri che fanno da cornice alla produzione di vino in questa suggestiva area montana. Tra gli appuntamenti imperdibili “Calici di Stelle” sabato 10 agosto, dalle 18.00 alle 24.00, nel cCentro storico di Sondrio, sotto il cielo stellato della Notte di San Lorenzo, venticinque produttori si raccontano e fanno degustare le loro etichette nei banchi di assaggio predisposti lungo le vie del centro, da Palazzo Martinengo fino a Castel Masegra. Le cantine: Agrilu, Alberto Marsetti, Alessio Magi, Alfio Mozzi, Ascesa, Azienda Agricola Andreoli, Cooperativa Triasso e Sassella, Dirupi, Dislivelli, F.lli Bettini, La Grazia, La Perla, Le Strie, Mamete Prevostini, Marcel Zanolari, Marino Lanzini, Nicola Nobili, Nino Negri, Plozza, Radìs, Renato Motalli, Riter, Rupi del Nebbiolo, Sandro Fay, Triacca. L’acquisto carnet degustazione e il ritiro del calice solo il giorno dell'evento dalle ore 10.00 alle 23.00 a Palazzo Martinengo.

La Notte Nera di Livigno

Sabato 10 agosto, va in scena a Livigno una serata tra suggestione e storia, nella quale tutte le luminarie del paese si spengono silenziosamente per dare spazio e lustro agli astri e alle tradizioni locali. Nella Notte Nera, dalle 20.30 lungo le vie del centro di Livigno, il divertimento, il gusto e la tradizione sono gli unici protagonisti ammessi alla festa al chiaroscuro illuminata appena da lanterne e candele. La serata prevede intrattenimento per grandi e bambini lungo le vie centrali del paese con musica, balli, folklore, assaggi di prodotti tipici e spettacoli di artisti di strada in un'atmosfera d'altri tempi. Finale con un gigantesco falò che si spegnerà alle prime luci dell'alba.

Ruota panoramica

La ruota panoramica a Varese

A Varese, è arrivata inaugurata la prima ruota panoramica green d’Italia, situata alla Schiranna con le cabine che salgono a sfioro sull’acqua e consentono di ammirare il territorio dall’alto. La vista sul Lago di Varese arriva fino al Monte Rosa passando dalla cima del Campo dei Fiori. Attiva fino all'1 settembre, la ruota di 35 metri, dotata di pannelli solari per l'illuminazione serale, è l'unica del suo genere in Italia. Con 24 cabine per un totale di 140 posti, offre un'esperienza sostenibile e panoramica. I biglietti costano 5 euro per i bambini e 8 euro per gli adulti, con una cabina VIP disponibile per aperitivi a 80 euro.

Festa della montagna

Torna la Festa della Montagna del Gruppo Alpini Varese dal 09 al 15 agosto al Campo dei Fiori: tanti gli appuntamenti tra celebrazioni alle Tre Croci, motoadunata, musica e visite. Anche i musei del Sacro Monte partecipano alla festa: si comincia venerdì 09 agosto con la visita alla residenza di Lodovico Pogliaghi e la passeggiata al Campo dei Fiori e si prosegue sabato 10 agosto con la passeggiata fino al borgo e la visita alla Chiesa dell'Annunciata, con l'eccezionale vetrata di Longaretti.

Astronomi per una notte a Villa Della Porta Bozzolo

Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA), Viale Camillo Bozzolo 5, apre eccezionalmente le sue porte nelle serate del 10 e 11 agosto e il 13 settembre per "Astronomi per una notte", un evento del FAI in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli. A partire dalle ore 21:30, i partecipanti potranno osservare la luna e i pianeti nel suggestivo parco della villa, con proiezioni in tempo reale su un grande schermo. Il 13 settembre, alle ore 20:30, si terrà anche una conferenza sul cielo dei due emisferi. La villa sarà aperta dalle ore 18:00 con la possibilità di prenotare un cestino picnic presso il Ristorante I Rustici. I biglietti partono da 6,00 euro per gli iscritti FAI.

Domenica al Centro Espositivo Macchi

In occasione delle aperture domenicali del Centro Espositivo Monsignor Macchi, domenica 11 agosto alle ore 11.00 non perdere l'occasione di visitare la collezione d'arte contemporanea custodita al Centro della Prima Cappella e di conoscere la storia dietro al murale di Renato Guttuso ammirabile accanto alla Terza Cappella. Il costo della visita consigliato è di 2 euro che andranno a sostenere la raccolta fondi per il restauro della tela raffigurante il Viale delle Cappelle, il frate cappuccino Giovan Battista Aguggiari, l'ideatore del progetto della Via Sacra, e l’architetto Giuseppe Bernascone, che progettò le Cappelle e l'intero Viale.