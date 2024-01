Recensione negativa alla pizzeria di Sant’Angelo, la ministra Locatelli ringrazia i ristoratori per la risposta a tono

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) – "Grazie a Nello e Giovanna, i due ristoratori di Sant'Angelo Lodigiano che, dotati di buon senso e pronti a reagire davanti ad atteggiamenti discriminatori e di cattiveria pura, hanno saputo rispondere pubblicamente alla recensione, fatta senza scrupoli né coscienza, da un cliente. Grazie di cuore perché non siete rimasti in silenzio davanti a un atteggiamento spregevole e vile. Grazie perché siete due persone serie e attente al prossimo. Dobbiamo tutti amare di più ed essere più gentili! Sempre! Un abbraccio grande e buon lavoro!”.

Così Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, ha commentato la vicenda che ha visto protagonisti due ristoratori di Sant’Angelo Lodigiano, titolari della pizzeria Le Vignole. I due hanno risposto a tono a una recensione becera, assurda, in cui un cliente si si lamentava per la presenza nel locale di disabili e omosessuali.

Queste le parole della recensione, poi sparita dal web: “Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay, non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi spiaceva ma non mi sono sentito a mio agio”.