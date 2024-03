"ll nuovo boschetto? È su terreno privato"

Nuovo boschetto con trenta pioppi piantumati a Sergnano, in una zona nuova del paese. Inoltre, il parco del Serio regalerà altre essenze che verranno messe a dimora a breve. Ma qualcuno alza il dito e fa presente che il terreno piantumato è di un privato. La zona è ai margini di via Papa Giovanni Paolo II. "Mi è giunta una chiamata dall’ufficio – dice entusiasta Emanuela Landena, presidente della commissione ambiente – e mi è stato riferito che una persona, in modo anonimo, ha voluto fare questa donazione alla nostra amministrazione. E a breve nella zona verranno sistemati altri alberi donati dal parco del Serio". Neppure il tempo di gioire della nuova area verde che il regolatore delle rogge alza il dito e afferma che la zona piantumata è di un privato che non ha intenzione di farci un bosco e tanto meno di farci entrare qualcuno. Iniziale sconcerto dell’amministrazione comunale, controllo e arcano scoperto: il regolatore ha sbagliato posto, scambiando il luogo della piantumazione con un altro poco distante. P.G.R.