Incidente a Livraga, camion esce di strada e abbatte parte di una cascina

Livraga (Lodi), 23 aprile 2025 – Esce di strada con il camion e distrugge parte di una cascina. Brutta avventura per un camionista di 57 anni impegnato bel trasporto di formaggi con l'autorevole. Per cause da chiarire, nel primo pomeriggio di oggi 23 aprile il mezzo è finito in un fossato adiacente alla strada provinciale 107, nel Comune di Livraga. È stato uno scontro violentissimo che ha abbattuto parte dei muri esterni di una cascina.

Sono quindi intervenuti, per mettere in sicurezza il mezzo e la scena ed eseguire le dovute verifiche di stabilità, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Le squadre sono arrivate con una autopompa e una autogru. Il conducente, che accusava per fortuna traumi lievi, è stato raggiunto da una ambulanza della Croce rossa di Codogno e dall'automedica ma, dopo una prima visita ricevuta sul posto, ha rifiutato il ricovero.

Fortunatamente nell'impatto non sono rimasti coinvolti altri veicoli né persone. Alle 14.55 le operazioni di recupero del carico e del mezzo erano ancora in corso. Il camion si è infatti completamente appoggiato alla parete dell'immobile, dopo aver attraversato un fossato laterale alla tratta e rimetterlo in carreggiata richiederà tempo. Si segnala qualche disagio alla circolazione stradale, per via dell'inevitabile ingombro provocato dai mezzi di soccorso intervenuti. I carabinieri stanno gestendo la viabilità per ridurre il più possibile il disagio.