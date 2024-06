Lite tra ragazzi a coltellate. Entrambi feriti, uno grave

Vecchi screzi che duravano da tempo sono probabilmente alla base della furiosa contesa finita a coltellate, avvenuta in pieno centro storico a Codogno, poco dopo l’una, nella notte tra giovedì e venerdì: protagonisti, un ragazzo di 20 anni italiano e un 19enne magrebino che si sono affrontati senza esclusione di colpi. La lite è degenerata quando, improvvisamente, oltre alle parole si sono sguainati i coltelli. Seguendo le gocce di sangue che ancora ieri coprivano parte di piazza Cairoli e finivano, dopo oltre duecento metri, in piazzale Novello, sembra che l’episodio sia avvenuto tra il parco delle Rimembranze e il Mercato Coperto. Il ventenne è stato colpito al collo e alla fronte e poi si è allontanato, costeggiando il muro della piazza centrale, cercando in tutti i modi di evitare che il sangue fuoriuscisse, per poi sopraggiungere in piazza Novello dove i soccorritori lo hanno trovato seduto vicino ai portici con una seria emorragia in atto.

Subito soccorso, il ragazzo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Cremona: ieri le sue condizioni erano definite stabili. Anche il rivale è rimasto probabilmente ferito: alle 4 del mattino, si sarebbe presentato da solo al pronto soccorso di Codogno per farsi medicare. Ieri mattina tra gli ambulanti del mercato settimanale non si parlava d’altro: all’alba hanno dovuto sistemare i banchi in piazza Cairoli facendo lo slalom tra gli schizzi di sangue. I carabinieri stanno indagando con l’ausilio delle immagini delle telecamere, private e comunali, presenti in centro. Si teme che la lite possa avere altri strascichi.

Notte violenta anche a Lodi: tra giovedì e venerdì, in città bassa, due episodi hanno mobilitato forze dell’ordine e ambulanze. A mezzanotte e mezza, rissa in strada in via Maddalena, nel tratto tra via Maffeo Vegio e via Lodino, anche se prima dell’arrivo dei carabinieri c’è stato il fuggi fuggi generale. Due ore più tardi, attorno alle 2.30, in via Cavallotti, a due passi dal ponte oltre l’Adda, sono stati estratti i coltelli per regolare i conti tra opposte fazioni e questa volta il 118 ha soccorso un uomo che è stato ricoverato in ospedale a Lodi in codice verde. Occorre capire se i due episodi di Lodi città siano collegati tra di loro, visto che gli scenari distano tra di loro solo poche centinaia di metri.