L’infermiere. D’Agostino premiato a Roma

L’infermiere di Lodi Lorenzo D’Agostino, classe 1982, ieri è stato premiato a Roma, nella biblioteca del Senato, con il “Daisy Awards”. È un riconoscimento per premiare le infermiere e gli infermieri più qualificati, compassionevoli e impegnati. Viene consegnato nella settimana internazionale degli infermieri 2024 (5-12 maggio). A segnalare i meritevoli possono essere pazienti, familiari di pazienti e gli stessi infermieri e altri operatori sanitari. "Lorenzo è un infermiere molto stimato e conosciuto nella Asst di Lodi, dove è rimasto fino al 2022, quasi 20 anni in Pronto soccorso, per poi diventare caposala del Pronto soccorso di San Donato Milanese. È qui che, in poco tempo, dalla direzione hanno compreso il suo valore e lo hanno candidato al premio" hanno spiegato quattro suoi ex colleghi lodigiani, orgogliosi del riconoscimento che lo aspetta. "Lorenzo è andato a San Donato perché voleva crescere professionalmente e sta portando avanti un brillante futuro - proseguono gli amici -. Alla fine del 2022 ha vinto un concorso per caposala al Pronto soccorso e la sua crescita è diventata esponenziale. Per quanto questo abbia significato perdere un collega d’eccellenza, per noi che siamo suoi amici, il traguardo ha soprattutto rappresentato l’ennesimo insegnamento che Lorenzo ci ha dato, l’ennesima prova di fedeltà nei confronti dei suoi ideali e della professione che svolge. Superati con tenacia e coraggio gli anni del Covid, in cui si è trovato tra i pochi in prima linea assoluta in Italia ad affrontare un mostro, Lorenzo ha dato un enorme contributo alla revisione di determinate procedure in area di emergenza urgenza, perché, come ci ha insegnato “sono le procedure a salvarci dalle malvagie forze del caos”".

P.A.