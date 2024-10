L’improvvisazione fa teatro nella nuova sala del polo fieristico

Sarà l’improvvisazione il tema dominante delle performance teatrali che prenderanno corpo in tre distinti appuntamenti sul palcoscenico del nuovo teatro all’interno del polo fieristico di viale Medaglie d’Oro: o meglio il primo evento in calendario sarà ancora nel salone dell’istituto Tondini di via Pietrasanta sabato prossimo alle 21 con "Tutto fa Brodway-Il gioco dell’improvvisazione dove ci si sfida e vince...lo spettacolo", ma le altre due iniziative del 9 novembre e del 14 dicembre, sempre alle 21, saranno proposte proprio al teatro nuovo di zecca annesso ai padiglioni fiera che di fatto sarà inaugurato. Per quello del 9 novembre salirà sul palco una compagnia modenese, i Melt’ Imprò la quale "giocherà" sempre sull’improvvisazione mentre il 14 dicembre si terrà il primo show di improvvisazione completamente in dialetto a cura della compagnia TraAttori. La rassegna teatrale, patrocinata dal Comune, è stata promossa, organizzata e diretta dalla compagnia teatrale piacentina La Ribalta. M.B.