L’illuminazione pubblica diventerà tutta a led

Rivoluzione in vista per gli impianti di illuminazione della città i cui punti luce verranno completamente sostituiti con tecnologia led. In questi giorni sarà pubblicato il bando di gara che si basa su un progetto scelto tra sette presentati da altrettanti operatori. L’intervento scelto dall’esecutivo, con l’ausilio di una società di consulenza bresciana, è targato Simet srl e Aspm Soresina Servizi, riunitesi in un raggruppamento temporaneo di impresa. La proposta prevede la realizzazione e la gestione per vent’anni degli impianti comunali: rinnovamento ed ammodernamento di punti luce ed ampliamento della rete ma anche la creazione di una struttura base per il telecontrollo che garantisce l’illuminazione cosiddetta adattiva, cioè che varia la luminosità in base a condizioni meteo e traffico, e il potenziamento dei servizi smart. Tra circa tre mesi, il Comune spera di poter avere il nome della società che farà i lavori. Uno dei primi interventi sarà la riqualificazione degli impianti del campo da baseball e allo stadio Acerbi.