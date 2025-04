L’idea delle scuole professionali. Per i ragazzini di seconda media. Classi Aperte in vista della scelta

Scuole professionali? Oggi grazie al Progetto Tilab, che promuove la formazione professionale tra le nuove generazioni, puoi sperimentarle. “Classi aperte“ è la novità proposta agli alunni della seconda classe delle medie. I centri professionali del Lodigiano spalancano infatti le porte agli studenti per mostrare cosa potranno imparare iscrivendosi ai loro corsi.

Il Progetto TiLab gioca d’anticipo e invita quindi i ragazzi a sperimentare aule e laboratori di persona. L’idea è venuta ai responsabili del progetto, promosso da Fondazione Cariplo e Regione. Gli allievi delle scuole medie scoprono le caratteristiche di questi indirizzi di studio quando arrivano in terza e devono iniziare a informarsi per le iscrizioni alle superiori. Talvolta quindi il tempo è poco per farsi davvero un’idea chiara. Ecco allora la proposta di un periodo di sperimentazione quando ancora frequentano il penultimo anno delle medie. L’iniziativa si tiene dal 5 al 16 maggio per tutti gli interessati a scoprire meglio come funzionano i corsi di formazione professionale.

Per aderire basta prenotare chiamando direttamente gli istituti. I genitori dovranno contattare la segreteria didattica e iscrivere i loro figli, senza costi e senza difficoltà con l’istituto dove sono iscritti, che sarà debitamente informato. "Si tratta di un’esperienza decisamente più ricca degli Open Day tradizionali, che consentirà agli alunni di trovare più chiarezza nella fase di orientamento" spiegano i promotori. Grazie al Progetto TiLab le scuole professionali del Lodigiano collaborano per costruire una rete di formazione che va incontro agli studenti interessati a una forma di studio più orientata alla pratica e a un approccio precoce al mondo del lavoro. Le scuole aderenti sono disponibili sul sito www.tlablodi.it.

