Lezione di “orientamento“ ai maturandi del Pandini

Un incontro di “orientamento scolastico“, promosso dall’Unione Artigiani e Imprese di Lodi, si è svolto ieri mattina nell’Aula Magna dell’istituto superiore Pandini di Sant’Angelo Lodigiano. L’appuntamento è stato organizzato dall’associazione di categoria in collaborazione con Galdus ente di formazione accreditato dalla Regione Lombardia. In “cattedra“, in viale Europa, sono saliti il segretario generale dell’Unione Artigiani Mauro Sangalli e Maria Rita Damiano di Galdus. I destinatari dell’iniziativa sono stati gli studenti delle sette classi quinte, con l’obiettivo di supportarli nelle scelte da compiere all’uscita dalla scuola. Sono state illustrate le “soft skills“ (competenze relazionali) più richieste ed è stata tracciata una panoramica delle realtà imprenditoriali presenti nel Lodigiano. Agli studenti è stato spiegato, ad esempio, quali sono le competenze più richieste attualmente dal mondo del lavoro (ad esempio spirito di iniziativa, creatività, capacità di lavorare in gruppo, serietà). L’Unione Artigiani e imprese di Lodi, sabato scorso, a Zelo Buon Persico ha intitolazione il largo che si trova, in fondo a via Fermi, ad Angelo Carelli, storico artigiano, già fondatore della Cooperativa artigiana riunita di Zelo e Presidente dell’Unione Artigiani e Imprese della Provincia di Lodi scomparso nel 2017 a 76 anni.