L’ex Fiera presa da Sal. Le sedi saranno unificate

Firmato l’atto notarile che sancisce l’acquisto da parte di Sal dell’ex fiera di Lodi, a San Grato, sede di Lodinnova. Il consigliere delegato di Sal Antonio Redondi e il presidente Giuseppe Negri commentano: "La firma è il coronamento di un lungo lavoro, concretizza un investimento fortemente voluto fin dal 2010. Ci permette di rafforzare l’azienda, unificare le sedi e offrire un servizio ancora migliore senza che questo vada a impattare in alcun modo sulla tariffa, dal momento che supereremo gli attuali contratti d’affitto. Un traguardo e pure il punto di partenza per una fase nuova". Pierfrancesco Cecchi, liquidatore di Lodinnova, aggiunge: "Operazione sofferta, però il risultato è soddisfacente. Da cittadino dispiace che non si sia riusciti a fare la fiera di Lodi, da tecnico sono contento del lavoro".