L’ex candidata sindaco lascia il Consiglio

La consigliera comunale di minoranza a Cornegliano Laudense Anna Maria Sgorlon, che si era candidata a sindaco il 10 giugno scorso con la lista Nuova Laudense, lascia l’incarico per ragioni lavorative. Infatti, è stata nominata direttrice del Centro di Formazione e Salute Digitale di Lodi, e dunque la decisione "è il risultato di una riflessione approfondita e della necessità di dedicarsi pienamente ai nuovi impegni professionali", ha spiegato l’ormai ex consigliera. "Ho ritenuto doveroso, nell’interesse dei cittadini e dell’amministrazione comunale, lasciare spazio a chi potrà garantire una presenza più assidua e un impegno più costante nel ruolo di consigliere – dice –. L’esperienza in Consiglio, sebbene breve, è stata preziosa e formativa, permettendomi di contribuire al bene comune e di comprendere a fondo le dinamiche dell’amministrazione locale".

M.B.