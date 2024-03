Leonardo ed Elèna, che grinta. Sono campioni dell’Emilia

Hanno solo 13 e 14 anni ma, in coppia, sono riusciti a vincere i campionati regionali dell’Emilia Romagna. Il primo gradino del podio, per Leonardo Bambini (14 anni, di Fombio) e Eléna Periti (13 anni, di Sariano di Gropparello), è arrivato il 2 marzo durante la loro prima partecipazione ai regionali emiliani, a Calderara di Reno. Nel ballo Latino Americano la coppia si è aggiudicata il 1° posto, dopo soli 5 mesi da quando ha iniziato la propria avventura condivisa. Entrambi ballavano infatti fin da piccoli, ma solo singolarmente. Leonardo ha già all’attivo tante vittorie, tra cui il titolo di Campione Italiano 2022, mentre Eléna è stata più volte campionessa italiana, l’ultima volta nel 2023. Nell’ultimo week-end i giovanissimi hanno danzato nella categoria 14/15 anni Classe B2 insieme ad altre 2 coppie. Eléna ha gareggiato anche nella gara di Latin Style Tecnica 4 balli, Specialità Solo Femminile, nella categoria 13/14 anni Classe B, aggiudicandosi 4 medaglie d’argento, mentre Leonardo ha gareggiato nella stessa categoria ma in Classe C, Solo Maschile, aggiudicandosi 4 medaglie d’oro. La loro scuola è la DanceForLife di Rubiera (RE), e sono seguiti dall’insegnante Francesco Spagnolo, 23 anni, di Casalpusterlengo, che tra pochi giorni parteciperà, come professionista, ai Mondiali di Danze Latino Americane di Coppia a Budapest. P.A.