Allarme legionella nel Lodigiano, un altro ricovero in Rianimazione: attenzione all’acqua dei rubinetti

Nel Logidiano si è rilevato l’ennesimo caso di legionella: è il settimo da inizio luglio. Un’anziana è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lodi per una grave polmonite. Come ogni estate, il numero di casi di legionella a causa del caldo, che favorisce la formazione del batterio responsabile della malattia.

Secondo i dati dell’Agenzia per la tutela della salute di Lodi, soltanto a luglio si sono registrati 5 casi, di cui 3 hanno richiesto un ricovero in Rianimazione. La Società dell’acqua lodigiana sta effettuando controlli sulla rete idrica per identificare la possibile presenza del batterio e le autorità hanno consigliato ad amministratori di condominio e ai privati spettano i controlli sull’ultimo tratto delle tubature.

La legionella è un batterio che può causare la legionellosi, una malattia infettiva nota anche come “malattia del legionario”. Questo batterio si sviluppa principalmente in ambienti umidi come sistemi idrici, torri di raffreddamento e impianti di climatizzazione. L'infezione avviene tramite inalazione di aerosol contaminati. I sintomi della legionellosi includono febbre alta, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari e mal di testa. Nei casi più gravi, può evolvere in polmonite. La diagnosi e il trattamento tempestivi sono essenziali per prevenire complicazioni, soprattutto nelle persone anziane o con sistema immunitario compromesso.

Il batterio della legionella vive nell’acqua e si moltiplica a temperature comprese tra i 25 e i 45 gradi in presenza di acqua stagnante. Gli impianti idrici di un’abitazione possono costituire un habitat ideale e per questo le autorità sanitarie danno diversi consigli da seguire in ambito domestico: non utilizzare l’acqua del rubinetto negli apparecchi per l’aerosol, far scorrere l’acqua 5 minuti prima di farsi un bagno o la doccia, mantenere la temperatura della caldaia sopra i 50 gradi e fare la manutenzione dei boiler e dei serbatoi nonché pulire i filtri dei condizionatori e liberare dal calcare i rubinetti e i tubi.