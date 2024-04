L’edificio ceduto all’asta da Aler. Ex caserma, "ci costruirò alloggi"

C’è una vecchia conoscenza della città dietro all’operazione di compravendita dell’ex caserma dei carabinieri di viale Belloni, messa all’asta da Aler ed alienata per 131mila e 500 euro alla società Brainwave Consulting srl. Si tratta dell’ingegner Lino Girometta, piacentino, amministratore unico della srl, con un legame molto forte con Codogno visto che è stato direttore generale della multiservizi Asm nella seconda metà degli anni Novanta, docente di costruzioni, meccanica e topografia all’Itas Tosi, nonchè, negli ultimi anni, anche incaricato dal Comune codognese come consulente per alcune questioni di natura amministrativa. Ieri, l’ingegner Girometta ha confermato che la vecchia struttura verrà abbattuta per far spazio ad un’operazione immobiliare. Sorgerà una nuova struttura residenziale, insomma, che sarà ad impatto energetico pari a zero e con un disegno architettonico che rispetterà anche i canoni dell’estetica oltre che della funzionalità. "Una delle prime cose che farò sarà quella di rapportarmi con l’amministrazione comunale poichè mi sembra naturale interloquire con l’ente pubblico sul cui territorio si concretizzerà l’insediamento – spiega Girometta il quale ribadisce che nella nuova “avventura“ ha coinvolto anche un socio del posto –. Vedremo poi se si concretizzerà una collaborazione, magari anche attraverso una specifica convenzione. Siamo comunque aperti a qualsiasi iniziativa".

In questa fase occorre ancora perfezionare il passaggio di consegne tra Aler e la Brainwave Consulting: c’è tempo quattro mesi, in pratica, per chiudere l’operazione per il riscatto dell’immobile e la sua pertinenza, 1460 metri quadrati circa oltre all’area cortilizia di 1090 metri quadrati. "Realizzeremo qualcosa di bello e coerente con le esigenze del mercato immobiliare della città" spiega ancora l’ex direttore generale di Asm, ma con diversi ruoli, in passato, come per esempio presidente di Aler Lodi dal 1997 al 2003, vicepresidente Aler Milano dal 2003 al 2008. L’ex caserma, chiusa alla fine degli anni Ottanta, fu poi utilizzata da alcune associazioni, ma successivamente abbandonata. Oggi è un rudere fatiscente che Aler, prima della vendita, avrebbe voluto trasformare in appartamenti a canone agevolato, poi in studentato e mini alloggi protetti per anziani. Di tutte queste ipotesi, però, non se ne è mai concretizzata una.