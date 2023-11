Le associazioni si mobilitano. Violenze sulle donne, 181 Sos

Dal primo gennaio al 30 giugno scorso sono state 181 le telefonate ricevute dal centro antiviolenza di Lodi. Sono state fatte 132 accoglienze, mettendo 4 donne e 4 minori in casa rifugio, intrapresi 109 percorsi di sostegno psicologico e 45 percorsi legali sono stati offerti. "Ma questa è solo la punta dell’iceberg – ha spiegato ieri in Comune Paola Metalla, presidente del centro, durante la presentazione degli eventi organizzati sul territorio per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre –. Nnon tutte le donne che subiscono violenza vengono da noi al centro, magari vanno a denunciare in prefettura ma poi non passano da noi, oppure vanno solo in Pronto soccorso, spesso perché non si rendono conto di essere in un circolo di violenza. Quindi i dati che abbiamo noi sono diversi da quelli della prefettura perché sono spesso persone diverse. Per non parlare poi di tutto il sommerso, donne che per mille ragioni non denunciano nè vengono al centro. In un anno entreremo in contatto con circa 400 donne, di tutti i ceti sociali, etnie, lavoro ed età".

Per parlare della violenza contro le donne numerose associazioni di Lodi si sono mobilitate e hanno organizzato numerose iniziative, illustrate ieri dall’assessora per le Pari opportunità Manuela Minojetti. Sabato, 18 novembre, si terrà “Donne di Parola” a cura di Soroptimist Lodi: un confronto tra la professoressa Silvia Illari (docente di Diritto Costituzionale) e l’assessora Minojetti, su evoluzione della parità di genere nel diritto e nell’amministrazione. Sempre dal 18 verranno affissi in città 70 poster realizzati dagli studenti del liceo artistico Callisto Piazza sul tema della violenza e disuguaglianza, idea di Rumorosse che organizzano anche il corteo di voci e musica, in piazza Vittoria, la mattina del 25. Per quella giornata tutte le farmacie del lodigiano daranno sacchetti con numero da chiamare e info per le donne che subiscono violenza. Inoltre ci saranno premiazioni, spettacoli teatrali, intitolazioni, raccolte fondi e masterclass yoga contro la violenza sulle donne: il programma completo è su www.comune.comune.lodi.it.