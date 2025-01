Lavori sulla linea ferroviaria. Bus tra Codogno e Piacenza

Dalle 21 di stasera alle 5 di lunedì 13 gennaio, per alcuni lavori di manutenzione programmata a cura di Rfi (Rete Ferroviaria italiana) nella tratta Codogno-Piacenza, i treni saranno sostituiti con bus tra le stazioni di Codogno e Piacenza.

Da Milano a Piacenza quindi, domani sera ad esempio, il regionale 10883 in partenza da Greco Pirelli alle 20.10 interromperà la corsa a Codogno, dove è atteso alle 21.10.

I viaggiatori diretti a Santo Stefano Lodigiano e Piacenza troveranno, in piazza Cadorna (nel piazzale antistante la stazione) un bus previsto in partenza alle 21.14 che farà tappa poi a Santo Stefano Lodigiano davanti alla stazione (via Buozzi) alle 21.23 per arrivare a Piacenza (in piazzale Marconi 8) alle 21.35.

Stessa cosa per il regionale 10885 in partenza da Milano Greco Pirelli alle 21.10 e per il regionale 10889 delle 23.10. In direzione opposta, sempre domani sera, bus a Piacenza alle 20.50, a Santo Stefano alle 21.03 con arrivo a Codogno per salire sul regionale delle 21.21.

Bus anche alle 21.50 (sempre da Piacenza) e così per tutti gli altri treni previsti fino a lunedì alle 5.